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Autoren

A

Christian Albrecht
Sport
Christian Albrecht
Peter Altmann
Sport
Peter Altmann
Gerfried Ambrosch
Redakteur Regionalredaktion Lavanttal & Völkermarkt
MA Gerfried Ambrosch
Bettina Auer
Wirtschaftsressort
Bettina Auer

B

Barbara Barkhausen
Korrespondentin in Sydney
Barbara Barkhausen
Cornelie Barthelme
Korrespondentin in Berlin
Cornelie Barthelme
David Baumgartner
Sport
David Baumgartner
Ute Baumhackl
Kultur
Ute Baumhackl
Claudia Beer-Odebrecht
Redakteurin Bundesland-Ressort
Claudia Beer-Odebrecht
Andrea Bergmann
Kärnten
Andrea Bergmann
Jonas Binder
Visuals & Data
Jonas Binder
Johanna Birnbaum
Redakteurin Regionalredaktion Leoben
Johanna Birnbaum
Sabine Brandes
Korrespondentin in Tel Aviv
Sabine Brandes
Hans Breitegger
Hans Breitegger
Robert Breitler
Product & Data
Robert Breitler
Rainer Brinskelle
Teamleiter Regionalredaktion Voitsberg
Rainer Brinskelle
Eva Brutmann
Redakteurin Regionalredaktion Leibnitz & Deutschlandsberg
Eva Brutmann
Daniela Buchegger
Redakteurin Regionalredaktion Hartberg & Fürstenfeld
Daniela Buchegger
Dorit Burgsteiner
Redakteurin Regionalredaktion Liezen
Dorit Burgsteiner
Tobias Burtscher
Redakteur News & Social Media
Tobias Burtscher

C

Christiane Canori-Lorenz
Redakteurin Bundesland Kärnten
Christiane Canori-Lorenz
Thomas Cik
Leiter Kärnten-Ressort
Thomas Cik

D

Anna Dunst
Redakteurin Regionalredaktion Voitsberg
Anna Dunst

E

Gabriele Eder-Wechtitsch
Redakteurin News & Social Media
Gabriele Eder-Wechtitsch
Philip Edlinger
Sport
Philip Edlinger
Michaela Egger
Redakteurin Regionalredaktion Murtal & Murau
Michaela Egger
Petra Eggerer
Redakteurin Regionalredaktion Klagenfurt
Petra Eggerer
Klaus Ehringfeld
Korrespondent in Südamerika
Klaus Ehringfeld
Klara Erregger
Redakteurin Regionalredaktion Leoben
Klara Erregger
Johnny Ertl
Fußballexperte
Johnny Ertl

F

Wolfgang Fercher
Chefredakteur Kärnten & Osttirol
Wolfgang Fercher
Marianne Fischer
Leitung Kultur & Medienressort Kärnten
Marianne Fischer
Paul Flückiger
Korrespondent in Warschau
Paul Flückiger
Franzobel
Schriftsteller und Sportfan
Franzobel
Bettina Friedl
Teamleiterin Regionalredaktion Lavanttal & Völkermarkt
Bettina Friedl
Josef Fröhlich
Redakteur Regionalredaktion Murtal & Murau
Josef Fröhlich

G

Eva Gabriel
Wirtschaft
Eva Gabriel
Franz-Stefan Gady
Politikberater und Militäranalyst
Franz-Stefan Gady
Hannes Gaisch-Faustmann
Stv. Ressortleiter Wirtschaft
Hannes Gaisch-Faustmann
Martin Gasser
Ressortleitung Kultur und Medien
Martin Gasser
Lukas Gigler
Sport
Lukas Gigler
Thomas Golser
Redakteur Außenpolitik/International
Thomas Golser
Tobias Graf
Redakteur Mürztal
Tobias Graf
Herwig Gressel
Redakteur Sport
Herwig Gressel
Barbara Griesbacher
Redakteurin News & Social Media
Barbara Griesbacher
Verena Grimschitz
Redakteurin
Verena Grimschitz
Daniela Grössing
Redakteurin, Regionalredaktion Kärnten
Daniela Grössing
Vanessa Gruber
Redakteurin Regionalredaktion Leoben
Vanessa Gruber
Susanne Güsten
Korrespondentin in Istanbul
Susanne Güsten

H

Barbara Haas
Leitende Redakteurin Frauen & Familie, Podcast-Host von fair&female
Barbara Haas
Marco Haas
Technischer Videoproduktionsleiter
Marco Haas
Jochen Habich
Redakteur Kärnten-Ressort
Jochen Habich
Walter Hämmerle
Leiter Innenpolitik
Walter Hämmerle
Julia Haslebner
Redakteurin Regionalredaktion Leibnitz & Deutschlandsberg
Julia Haslebner
Lena Haslinger
Redakteurin Regionalredaktion Liezen
Lena Haslinger
Vera Hausberger
Regionalredaktion Hartberg-Fürstenfeld
Vera Hausberger
Karin Hautzenberger
Stv. Leiterin Kärnten-Ressort
Karin Hautzenberger
Bernd Hecke
Chefreporter
Bernd Hecke
Jan Dirk Herbermann
Korrespondent in Genf
Jan Dirk Herbermann
Harald Hofer
Redakteur Regionalbüro Hartberg-Fürstenfeld
Harald Hofer
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik
Georg Hoffelner
Veronika Höflehner
Teamleiterin Regionalredaktion Liezen
Veronika Höflehner
Gerd Höhler
Korrespondent in Athen
Gerd Höhler
Andreas Hoi
Redakteur Regionalredaktion St. Veit und Feldkirchen
Andreas Hoi
Anneliese Horvath
Steirer helfen Steirern
Anneliese Horvath
Irmgard Hrast
Assistenz der Chefredaktion
Irmgard Hrast
Didi Hubmann
Wirtschaft, Mobilität, Gesundheit
Didi Hubmann
Christian Huemer
Teamleiter - Redaktion Mürztal
Christian Huemer

J

Simone Jäger
Redakteurin Regionalredaktion Lavanttal & Völkermarkt
Simone Jäger
Matthias Janisch
Redakteur Sport
Matthias Janisch
Margot Jeitler
Redakteurin Regionalredaktion Hartberg & Fürstenfeld
Margot Jeitler
Daniel Jerovsek
Sport
Daniel Jerovsek

K

Manuela Kalser
Redakteurin, Bundesland Kärnten
Manuela Kalser
Julia Kammerer
Teamleiterin Regionalredaktion Weiz
Julia Kammerer
Andreas Kanatschnig
Redakteur Kultur- und Medienressort
Andreas Kanatschnig
Eva Kapeller
Redakteurin der Regionalredaktion Völkermarkt/Lavanttal
Eva Kapeller
Benedikt Karl
Redakteur Regionalredaktion Liezen
Benedikt Karl
Mersiha Kasupovic
Redakteurin Regionalredaktion Osttirol
Mersiha Kasupovic
Leonie Katholnig
Regionalbüro Oberkärnten
Leonie Katholnig
Camilla Kleinsasser
Redakteurin Regionalredaktion Oberkärnten & Osttirol
Camilla Kleinsasser
Peter Klimkeit
Sport
Peter Klimkeit
Michael Kloiber
Leiter Steiermark-Ressort
Michael Kloiber
David Knes
Außenpolitik/International, Podcast
David Knes
Lukas Kohlmaier
Video-Producer
Lukas Kohlmaier
Stefan Kohlmann
Sport
Stefan Kohlmann
Nina Koren
Ressortleiterin Außenpolitik & International
Nina Koren
Arina Kössler
Redakteurin News & Social Media
Arina Kössler
Sonja Krause
Steiermark-Ressort, Schwerpunkt Gesundheit
Sonja Krause
Sebastian Krause
Sebastian Krause
Fabian Kretschmer
Korrespondent für China
Fabian Kretschmer
Jakob Kriegl
Redakteur Regionalredaktion Voitsberg
Jakob Kriegl
Tobias Kurakin
Redakteur Steiermark-Ressort
Tobias Kurakin

L

Christoph Lamprecht
Redakteur News & Social Media
Christoph Lamprecht
Nico Lang
Redakteur News & Social Media
Nico Lang
Robert Lenhard
Teamleiter Regionalredaktion Leibnitz & Deutschlandsberg, Stv. Ressortleiter Regionalredaktionen Steiermark
Robert Lenhard
Ramona Lenz
Redakteurin Regionalredaktion Feldbach
Ramona Lenz
Claudia Lepuch
Redakteurin Regionalredaktion Klagenfurt
Claudia Lepuch
Petra Lerchbaumer
Redakteurin Kärnten-Ressort
Petra Lerchbaumer
Alber Georg Lesjak
Kärntner in Not
Alber Georg Lesjak
Felix Lill
Korrespondent in Tokio
Felix Lill
Alfred Lobnik
Redakteur Bundesland Steiermark
Alfred Lobnik
Michael Lorber
Stv. Ressortleiter Sport
Michael Lorber
Lukas Lorber
Redakteur News & Social Media
Lukas Lorber
Markus Lösel
Redakteur Mürztal
Markus Lösel
Georg Lux
Leitung Digital
Georg Lux

M

Stefan Maiwald
Kolumnist
Stefan Maiwald
Thomas Martinz
Redakteur Bundesland Kärnten
Thomas Martinz
Martina Marx
Redakteurin Steiermark-Ressort, Gesundheit
Martina Marx
Denise Maryodnig
Redakteurin Sport
Denise Maryodnig
Sandra Mathelitsch
Stv. Leitung Digital, Leitung News & Social Media
Sandra Mathelitsch
Jens Mattern
Korrespondent in Skandinavien
Jens Mattern
Marion Mayr
Redakteurin News & Social Media
Marion Mayr
Martina Meister
Korrespondentin in Paris
Martina Meister
Bernd Melichar
Redakteur Kultur & Medien
Bernd Melichar
Julian Melichar
Stv. Chef vom Dienst/Print
Julian Melichar
Georg Michl
Sport
Georg Michl
Marie Miedl-Rissner
Redakteurin Bundesland Steiermark
Marie Miedl-Rissner
Barbara Mikschofsky
Redakteurin Regionalredaktion Leibnitz und Deutschlandsberg
Barbara Mikschofsky
Petra Mörth
Redakteurin Regionalredaktion Lavanttal & Völkermarkt
Petra Mörth
Lukas Moser
Kärnten Ressort
Lukas Moser
Sandra Müllauer
Redakteurin Kärnten-Ressort
Sandra Müllauer
Nina Müller
Bundesland Steiermark | Graz
Nina Müller
Julius Müller-Meiningen
Korrespondent in Rom
Julius Müller-Meiningen

N

Felix Neumann
Redakteur News & Social Media
Felix Neumann
Manfred Neuper
Wirtschaft
Manfred Neuper
Marco-William Ninaus
Teamleiter Regionalredaktion Klagenfurt
Marco-William Ninaus
Peter Nonnenmacher
Korrespondent in London
Peter Nonnenmacher

O

Carmen Oster
Regionalbüro Oststeiermark und Garten
Carmen Oster

P

Hubert Patterer
Herausgeber
Hubert Patterer
Christian Penz
Redakteur Bundesland Steiermark
Christian Penz
Marko Petelin
Redakteur Kärnten-Ressort
Marko Petelin
Günter Pilch
Redakteur Bundesland Steiermark / Umwelt
Günter Pilch
Thomas Pilch
Ressortleiter Regionalredaktionen Steiermark
Thomas Pilch
Martina Pirker-Tragatschnig
Regionalredaktion Oberkärnten-Osttirol
Martina Pirker-Tragatschnig
Peter Plaikner
Politikanalyst und Medienberater
Peter Plaikner
Thomas Plauder
Redakteur Bundesland Steiermark
Thomas Plauder
Karl Ploberger
Biogärtner
Karl Ploberger
Alexandra Pöcher
Regionalbüro Villach
Autorenbild Alexandra Pöcher
Oliver Pokorny
Chefredakteur
Oliver Pokorny
Katharina Pollan
Regionalredaktion Oberkärnten-Osttirol
Katharina Pollan
Robert Preis
Regionalredaktion Voitsberg
Robert Preis
Moritz Prettenhofer
Redakteur Regionalredaktion Mürztal
Moritz Prettenhofer
Julia Primus
Redakteurin News & Social Media
Julia Primus

Q

Laura Quedritsch
Regionalredaktion Oberkärnten-Osttirol
Laura Quedritsch

R

Herbert Raffalt
Bergführer und Fotograf
Herbert Raffalt
Susanne Rakowitz
Redakteurin Kultur & Medien
Susanne Rakowitz
Susanne Rauschenbach
Teamleiterin Regionalredaktion Hartberg & Fürstenfeld, Stv. Ressortleiterin Regionalredaktionen Steiermark
Susanne Rauschenbach
Danilo Reimüller
Chef vom Dienst/Print Kärnten
Danilo Reimüller
Simone Rendl
Redakteurin Bundesland Steiermark
Simone Rendl
Jonas Rettenegger
Redakteur Regionalredaktion Feldbach
Jonas Rettenegger
Andrea Rieger
Redakteurin Ressort Steiermark | Graz
Andrea Rieger
Peter Riesbeck
Korrespondent in Berlin
Peter Riesbeck
Karin Riess
Samstags- und Sonntagbeilage, Leiterin Samstagsbeilage und Reiseredaktion
Karin Riess
Sarah Romauch
Redakteurin Regionalredaktion Leibnitz und Deutschlandsberg
Sarah Romauch
Wilfried Rombold
Redakteur Steiermark-Ressort
Wilfried Rombold
Thomas Roser
Korrespondent in Belgrad
Thomas Roser
Simon Rosner
Redakteur Innenpolitik
Simon Rosner
Thomas Rossacher
Redakteur Bundesland Steiermark
Thomas Rossacher
Sarah Ruckhofer
Stv. Ressortleiterin Regionalredaktionen Steiermark, Teamleiterin Regionalredaktion Murtal & Murau
Sarah Ruckhofer

S

Alice Samec
Redakteurin News & Social Media
Alice Samec
Michael Saria
Redakteur Steiermark-Ressort | Graz
Michael Saria
Monika Schachner
Bundesland Steiermark
Monika Schachner
Gudrun Schaffhauser-List
Redakteurin Themenplanung und Ausbildungsmanagement
Gudrun Schaffhauser-List
Eva Maria Scharf
Teamleiterin Villach
Eva Maria Scharf
Maria Schaunitzer
Außenpolitik und International
Maria Schaunitzer
Luca Scheiring
Video/News & Social Media
Luca Scheiring
Vilja Schiretz
Innenpolitik
Vilja Schiretz
André Schmidt
Redakteur Regionalredaktion Osttirol
André Schmidt
Simon Schmiedbauer
Video-Producer
Simon Schmiedbauer
Andreas Schöberl-Negishi
Teamleiter Regionalredaktion Leoben
Andreas Schöberl-Negishi
Stefan Scholl
Korrespondent in Moskau
Stefan Scholl
Ronald Schönhuber
Redakteur Außenpolitik & International, Wien 
Ronald Schönhuber
Michael Schuen
Ressortleiter Sport
Michael Schuen
Ralph Schulze
Korrespondent in Madrid
Ralph Schulze
Julia Schuster
Teamleiterin Regionalredaktion Feldbach
Julia Schuster
Marc Schwarz
Redakteur News & Social Media
Marc Schwarz
Eva Schweitzer
Korrespondentin in New York
Eva Schweitzer
Markus Sebestyen
Redakteur Bundesland Kärnten
Markus Sebestyen
Thomas Seibert
Korrespondent in Istanbul
Thomas Seibert
Katharina Siuka
Stv. Ressortleiterin Regionalredaktionen Steiermark
Katharina Siuka
Uwe Sommersguter
Leitung Wirtschaft Kärnten/Osttirol
Uwe Sommersguter
Peter Stäuber
Korrespondent in London
Peter Stäuber
Klaus Steiner
Regionalbüro Villach
Klaus Steiner
Livia Steiner
Redakteurin News & Social Media
Livia Steiner
Helmut Steiner
Redakteur Regionalredaktion Feldbach
Helmut Steiner
Felix Steinle
Ressortleiter-Stellvertreter Sport
Felix Steinle
Hannes Steinmetz
Teamleiter der Regionalredaktionen St. Veit und Feldkirchen
Hannes Steinmetz
Maria Steinwender
Redakteurin Regionalredaktion Murtal & Murau
Maria Steinwender
Nicole Stranzl
Regionalredaktion Weiz
Nicole Stranzl
Verena Strobl
Redakteurin Regionalredaktion Leoben
Verena Strobl
Michael Suntinger
Bundesland Steiermark | Graz
Michael Suntinger
Christina Süß
Redakteurin News & Social Media
Christina Süß
Birgit Svensson
Korrespondentin in Bagdad
Birgit Svensson

T

Alexander Tagger
Sport
Alexander Tagger
Alexander Tengg
Wirtschaft Kärnten
Alexander Tengg
Veronika Teubl-Lafer
Redakteur Regionalredaktion Weiz
Veronika Teubl-Lafer
Albin Tilli
Leiter Sportressort Kärnten und Osttirol
Albin Tilli
Christina Traar
Chefredakteurin Wien
Christina Traar

U

Christian Ude
Redakteur Kultur & Medien
Christian Ude
Silke Ulrich
Grafik-Redaktion
Silke Ulrich

W

Verena Wannisch
Redakteurin News & Social Media
Verena Wannisch
Michael Wappl
Video-Producer
Michael Wappl
Christian Wehrschütz
Korrespondent in Ost- und Südosteuropa
Christian Wehrschütz
Moritz Weinstock
Regionalredaktion Hartberg-Fürstenfeld
Moritz Weinstock
Christian Weniger
Christian Weniger
Dorian Wiedergut
Redakteur Regionalredaktion St. Veit/Feldkirchen
Dorian Wiedergut
Thomas Wieser
Redakteur Regionalredaktion Weiz
Thomas Wieser
Julia Wiesflecker
Teamleiterin Regionalredaktion Villach
Julia Wiesflecker
Stefan Winkler
Leitung Print
Stefan Winkler
Daniela Irmtraud Winkler
Redakteurin St. Veit & Feldkirchen
Daniela Irmtraud Winkler
Gerald Winter-Pölsler
Stv. Leiter Steiermark-Ressort
Gerald Winter-Pölsler

Z

Elisabeth Zankel
Stv. Leitung Print
Elisabeth Zankel
Sandra Zarfl
Redakteurin Regionalredaktion Wolfsberg & Völkermarkt
Sandra Zarfl
Christian Zechner
Leiter des Regionalressorts Kärnten und Osttirol, Planungschef Print Kärnten und Osttirol
Christian Zechner
Markus Zottler
Stv. Leiter Wirtschaft
Markus Zottler
Anna Zweidick
Video-Producerin
Anna Zweidick