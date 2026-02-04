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M
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O
P
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R
S
T
U
W
Z
A
Christian Albrecht
Sport
E-mail
Peter Altmann
Sport
E-mail
Gerfried Ambrosch
Redakteur Regionalredaktion Lavanttal & Völkermarkt
E-mail
Bettina Auer
Wirtschaftsressort
E-mail
B
Barbara Barkhausen
Korrespondentin in Sydney
E-mail
Cornelie Barthelme
Korrespondentin in Berlin
E-mail
David Baumgartner
Sport
E-mail
Ute Baumhackl
Kultur
E-mail
Claudia Beer-Odebrecht
Redakteurin Bundesland-Ressort
E-mail
Andrea Bergmann
Kärnten
E-mail
Jonas Binder
Visuals & Data
E-mail
Johanna Birnbaum
Redakteurin Regionalredaktion Leoben
E-mail
Sabine Brandes
Korrespondentin in Tel Aviv
E-mail
Hans Breitegger
E-mail
Robert Breitler
Product & Data
E-mail
Rainer Brinskelle
Teamleiter Regionalredaktion Voitsberg
E-mail
Eva Brutmann
Redakteurin Regionalredaktion Leibnitz & Deutschlandsberg
E-mail
Daniela Buchegger
Redakteurin Regionalredaktion Hartberg & Fürstenfeld
E-mail
Dorit Burgsteiner
Redakteurin Regionalredaktion Liezen
E-mail
Tobias Burtscher
Redakteur News & Social Media
E-mail
C
Christiane Canori-Lorenz
Redakteurin Bundesland Kärnten
E-mail
Thomas Cik
Leiter Kärnten-Ressort
E-mail
D
Anna Dunst
Redakteurin Regionalredaktion Voitsberg
E-mail
E
Gabriele Eder-Wechtitsch
Redakteurin News & Social Media
E-mail
Philip Edlinger
Sport
E-mail
Michaela Egger
Redakteurin Regionalredaktion Murtal & Murau
E-mail
Petra Eggerer
Redakteurin Regionalredaktion Klagenfurt
E-mail
Klaus Ehringfeld
Korrespondent in Südamerika
E-mail
Klara Erregger
Redakteurin Regionalredaktion Leoben
E-mail
Johnny Ertl
Fußballexperte
E-mail
F
Wolfgang Fercher
Chefredakteur Kärnten & Osttirol
E-mail
Marianne Fischer
Leitung Kultur & Medienressort Kärnten
E-mail
Paul Flückiger
Korrespondent in Warschau
E-mail
Franzobel
Schriftsteller und Sportfan
E-mail
Bettina Friedl
Teamleiterin Regionalredaktion Lavanttal & Völkermarkt
E-mail
Josef Fröhlich
Redakteur Regionalredaktion Murtal & Murau
E-mail
G
Eva Gabriel
Wirtschaft
E-mail
Franz-Stefan Gady
Politikberater und Militäranalyst
E-mail
Hannes Gaisch-Faustmann
Stv. Ressortleiter Wirtschaft
E-mail
Martin Gasser
Ressortleitung Kultur und Medien
E-mail
Lukas Gigler
Sport
E-mail
Thomas Golser
Redakteur Außenpolitik/International
E-mail
Tobias Graf
Redakteur Mürztal
E-mail
Herwig Gressel
Redakteur Sport
E-mail
Barbara Griesbacher
Redakteurin News & Social Media
E-mail
Verena Grimschitz
Redakteurin
E-mail
Daniela Grössing
Redakteurin, Regionalredaktion Kärnten
E-mail
Vanessa Gruber
Redakteurin Regionalredaktion Leoben
E-mail
Susanne Güsten
Korrespondentin in Istanbul
E-mail
H
Barbara Haas
Leitende Redakteurin Frauen & Familie, Podcast-Host von fair&female
E-mail
Marco Haas
Technischer Videoproduktionsleiter
E-mail
Jochen Habich
Redakteur Kärnten-Ressort
E-mail
Walter Hämmerle
Leiter Innenpolitik
E-mail
Julia Haslebner
Redakteurin Regionalredaktion Leibnitz & Deutschlandsberg
E-mail
Lena Haslinger
Redakteurin Regionalredaktion Liezen
E-mail
Vera Hausberger
Regionalredaktion Hartberg-Fürstenfeld
E-mail
Karin Hautzenberger
Stv. Leiterin Kärnten-Ressort
E-mail
Bernd Hecke
Chefreporter
E-mail
Jan Dirk Herbermann
Korrespondent in Genf
E-mail
Harald Hofer
Redakteur Regionalbüro Hartberg-Fürstenfeld
E-mail
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik
E-mail
Veronika Höflehner
Teamleiterin Regionalredaktion Liezen
E-mail
Gerd Höhler
Korrespondent in Athen
E-mail
Andreas Hoi
Redakteur Regionalredaktion St. Veit und Feldkirchen
E-mail
Anneliese Horvath
Steirer helfen Steirern
E-mail
Irmgard Hrast
Assistenz der Chefredaktion
E-mail
Didi Hubmann
Wirtschaft, Mobilität, Gesundheit
E-mail
Christian Huemer
Teamleiter - Redaktion Mürztal
E-mail
J
Simone Jäger
Redakteurin Regionalredaktion Lavanttal & Völkermarkt
E-mail
Matthias Janisch
Redakteur Sport
E-mail
Margot Jeitler
Redakteurin Regionalredaktion Hartberg & Fürstenfeld
E-mail
Daniel Jerovsek
Sport
E-mail
K
Manuela Kalser
Redakteurin, Bundesland Kärnten
E-mail
Julia Kammerer
Teamleiterin Regionalredaktion Weiz
E-mail
Andreas Kanatschnig
Redakteur Kultur- und Medienressort
E-mail
Eva Kapeller
Redakteurin der Regionalredaktion Völkermarkt/Lavanttal
E-mail
Benedikt Karl
Redakteur Regionalredaktion Liezen
E-mail
Mersiha Kasupovic
Redakteurin Regionalredaktion Osttirol
E-mail
Leonie Katholnig
Regionalbüro Oberkärnten
E-mail
Camilla Kleinsasser
Redakteurin Regionalredaktion Oberkärnten & Osttirol
E-mail
Peter Klimkeit
Sport
E-mail
Michael Kloiber
Leiter Steiermark-Ressort
E-mail
David Knes
Außenpolitik/International, Podcast
E-mail
Lukas Kohlmaier
Video-Producer
E-mail
Stefan Kohlmann
Sport
E-mail
Nina Koren
Ressortleiterin Außenpolitik & International
E-mail
Arina Kössler
Redakteurin News & Social Media
E-mail
Sonja Krause
Steiermark-Ressort, Schwerpunkt Gesundheit
E-mail
Sebastian Krause
E-mail
Fabian Kretschmer
Korrespondent für China
E-mail
Jakob Kriegl
Redakteur Regionalredaktion Voitsberg
E-mail
Tobias Kurakin
Redakteur Steiermark-Ressort
E-mail
L
Christoph Lamprecht
Redakteur News & Social Media
Nico Lang
Redakteur News & Social Media
E-mail
Robert Lenhard
Teamleiter Regionalredaktion Leibnitz & Deutschlandsberg, Stv. Ressortleiter Regionalredaktionen Steiermark
E-mail
Ramona Lenz
Redakteurin Regionalredaktion Feldbach
E-mail
Claudia Lepuch
Redakteurin Regionalredaktion Klagenfurt
E-mail
Petra Lerchbaumer
Redakteurin Kärnten-Ressort
E-mail
Alber Georg Lesjak
Kärntner in Not
E-mail
Felix Lill
Korrespondent in Tokio
E-mail
Alfred Lobnik
Redakteur Bundesland Steiermark
Michael Lorber
Stv. Ressortleiter Sport
E-mail
Lukas Lorber
Redakteur News & Social Media
E-mail
Markus Lösel
Redakteur Mürztal
E-mail
Georg Lux
Leitung Digital
E-mail
M
Stefan Maiwald
Kolumnist
E-mail
Thomas Martinz
Redakteur Bundesland Kärnten
E-mail
Martina Marx
Redakteurin Steiermark-Ressort, Gesundheit
E-mail
Denise Maryodnig
Redakteurin Sport
E-mail
Sandra Mathelitsch
Stv. Leitung Digital, Leitung News & Social Media
E-mail
Jens Mattern
Korrespondent in Skandinavien
E-mail
Marion Mayr
Redakteurin News & Social Media
E-mail
Martina Meister
Korrespondentin in Paris
E-mail
Bernd Melichar
Redakteur Kultur & Medien
E-mail
Julian Melichar
Stv. Chef vom Dienst/Print
E-mail
Georg Michl
Sport
E-mail
Marie Miedl-Rissner
Redakteurin Bundesland Steiermark
E-mail
Barbara Mikschofsky
Redakteurin Regionalredaktion Leibnitz und Deutschlandsberg
E-mail
Petra Mörth
Redakteurin Regionalredaktion Lavanttal & Völkermarkt
E-mail
Lukas Moser
Kärnten Ressort
E-mail
Sandra Müllauer
Redakteurin Kärnten-Ressort
E-mail
Nina Müller
Bundesland Steiermark | Graz
E-mail
Julius Müller-Meiningen
Korrespondent in Rom
E-mail
N
Felix Neumann
Redakteur News & Social Media
E-mail
Manfred Neuper
Wirtschaft
E-mail
Marco-William Ninaus
Teamleiter Regionalredaktion Klagenfurt
Peter Nonnenmacher
Korrespondent in London
E-mail
O
Carmen Oster
Regionalbüro Oststeiermark und Garten
E-mail
P
Hubert Patterer
Herausgeber
E-mail
Christian Penz
Redakteur Bundesland Steiermark
E-mail
Marko Petelin
Redakteur Kärnten-Ressort
E-mail
Günter Pilch
Redakteur Bundesland Steiermark / Umwelt
E-mail
Thomas Pilch
Ressortleiter Regionalredaktionen Steiermark
E-mail
Martina Pirker-Tragatschnig
Regionalredaktion Oberkärnten-Osttirol
E-mail
Peter Plaikner
Politikanalyst und Medienberater
E-mail
Thomas Plauder
Redakteur Bundesland Steiermark
E-mail
Karl Ploberger
Biogärtner
E-mail
Alexandra Pöcher
Regionalbüro Villach
E-mail
Oliver Pokorny
Chefredakteur
E-mail
Katharina Pollan
Regionalredaktion Oberkärnten-Osttirol
E-mail
Robert Preis
Regionalredaktion Voitsberg
E-mail
Moritz Prettenhofer
Redakteur Regionalredaktion Mürztal
E-mail
Julia Primus
Redakteurin News & Social Media
E-mail
Q
Laura Quedritsch
Regionalredaktion Oberkärnten-Osttirol
E-mail
R
Herbert Raffalt
Bergführer und Fotograf
E-mail
Susanne Rakowitz
Redakteurin Kultur & Medien
E-mail
Susanne Rauschenbach
Teamleiterin Regionalredaktion Hartberg & Fürstenfeld, Stv. Ressortleiterin Regionalredaktionen Steiermark
E-mail
Danilo Reimüller
Chef vom Dienst/Print Kärnten
E-mail
Simone Rendl
Redakteurin Bundesland Steiermark
E-mail
Jonas Rettenegger
Redakteur Regionalredaktion Feldbach
E-mail
Andrea Rieger
Redakteurin Ressort Steiermark | Graz
E-mail
Peter Riesbeck
Korrespondent in Berlin
E-mail
Karin Riess
Samstags- und Sonntagbeilage, Leiterin Samstagsbeilage und Reiseredaktion
E-mail
Sarah Romauch
Redakteurin Regionalredaktion Leibnitz und Deutschlandsberg
E-mail
Wilfried Rombold
Redakteur Steiermark-Ressort
E-mail
Thomas Roser
Korrespondent in Belgrad
E-mail
Simon Rosner
Redakteur Innenpolitik
E-mail
Thomas Rossacher
Redakteur Bundesland Steiermark
E-mail
Sarah Ruckhofer
Stv. Ressortleiterin Regionalredaktionen Steiermark, Teamleiterin Regionalredaktion Murtal & Murau
E-mail
S
Alice Samec
Redakteurin News & Social Media
E-mail
Michael Saria
Redakteur Steiermark-Ressort | Graz
E-mail
Monika Schachner
Bundesland Steiermark
E-mail
Gudrun Schaffhauser-List
Redakteurin Themenplanung und Ausbildungsmanagement
E-mail
Eva Maria Scharf
Teamleiterin Villach
Maria Schaunitzer
Außenpolitik und International
E-mail
Luca Scheiring
Video/News & Social Media
E-mail
Vilja Schiretz
Innenpolitik
André Schmidt
Redakteur Regionalredaktion Osttirol
E-mail
Simon Schmiedbauer
Video-Producer
E-mail
Andreas Schöberl-Negishi
Teamleiter Regionalredaktion Leoben
E-mail
Stefan Scholl
Korrespondent in Moskau
E-mail
Ronald Schönhuber
Redakteur Außenpolitik & International, Wien
E-mail
Michael Schuen
Ressortleiter Sport
E-mail
Ralph Schulze
Korrespondent in Madrid
E-mail
Julia Schuster
Teamleiterin Regionalredaktion Feldbach
E-mail
Marc Schwarz
Redakteur News & Social Media
E-mail
Eva Schweitzer
Korrespondentin in New York
E-mail
Markus Sebestyen
Redakteur Bundesland Kärnten
E-mail
Thomas Seibert
Korrespondent in Istanbul
E-mail
Katharina Siuka
Stv. Ressortleiterin Regionalredaktionen Steiermark
E-mail
Uwe Sommersguter
Leitung Wirtschaft Kärnten/Osttirol
E-mail
Peter Stäuber
Korrespondent in London
E-mail
Klaus Steiner
Regionalbüro Villach
E-mail
Livia Steiner
Redakteurin News & Social Media
E-mail
Helmut Steiner
Redakteur Regionalredaktion Feldbach
E-mail
Felix Steinle
Ressortleiter-Stellvertreter Sport
E-mail
Hannes Steinmetz
Teamleiter der Regionalredaktionen St. Veit und Feldkirchen
E-mail
Maria Steinwender
Redakteurin Regionalredaktion Murtal & Murau
E-mail
Nicole Stranzl
Regionalredaktion Weiz
E-mail
Verena Strobl
Redakteurin Regionalredaktion Leoben
E-mail
Michael Suntinger
Bundesland Steiermark | Graz
E-mail
Christina Süß
Redakteurin News & Social Media
E-mail
Birgit Svensson
Korrespondentin in Bagdad
E-mail
T
Alexander Tagger
Sport
E-mail
Alexander Tengg
Wirtschaft Kärnten
E-mail
Veronika Teubl-Lafer
Redakteur Regionalredaktion Weiz
E-mail
Albin Tilli
Leiter Sportressort Kärnten und Osttirol
E-mail
Christina Traar
Chefredakteurin Wien
E-mail
U
Christian Ude
Redakteur Kultur & Medien
E-mail
Silke Ulrich
Grafik-Redaktion
E-mail
W
Verena Wannisch
Redakteurin News & Social Media
E-mail
Michael Wappl
Video-Producer
E-mail
Christian Wehrschütz
Korrespondent in Ost- und Südosteuropa
E-mail
Moritz Weinstock
Regionalredaktion Hartberg-Fürstenfeld
E-mail
Christian Weniger
E-mail
Dorian Wiedergut
Redakteur Regionalredaktion St. Veit/Feldkirchen
E-mail
Thomas Wieser
Redakteur Regionalredaktion Weiz
E-mail
Julia Wiesflecker
Teamleiterin Regionalredaktion Villach
E-mail
Stefan Winkler
Leitung Print
E-mail
Daniela Irmtraud Winkler
Redakteurin St. Veit & Feldkirchen
E-mail
Gerald Winter-Pölsler
Stv. Leiter Steiermark-Ressort
E-mail
Z
Elisabeth Zankel
Stv. Leitung Print
E-mail
Sandra Zarfl
Redakteurin Regionalredaktion Wolfsberg & Völkermarkt
E-mail
Christian Zechner
Leiter des Regionalressorts Kärnten und Osttirol, Planungschef Print Kärnten und Osttirol
E-mail
Markus Zottler
Stv. Leiter Wirtschaft
E-mail
Anna Zweidick
Video-Producerin
E-mail
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