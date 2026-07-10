Simon Schmiedbauer

Video-Producer

Geboren 1995, während der Schulzeit die Liebe zu Design, Fotografie und Video entdeckt. Bachelor in Medientechnik, Master mit Schwerpunkt TV- und Videoproduktion an der FH St. Pölten. Praktika bei der Filmproduktionsfirma Langbein & Partner in Wien und Studio Brighten in Graz. Seit 2020 Video-Producer innerhalb der Styria, seit 2023 exklusiv für die Kleine Zeitung. Am liebsten hinter der Kamera oder in Schnitt- und Animationsprojekte vertieft.