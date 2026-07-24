Marc Schwarz

Redakteur News & Social Media

Jahrgang 1992, geboren und aufgewachsen in Graz. Hat an der Karl-Franzens-Universität Germanistik studiert. Danach Teilnehmer des 27. Journalisten-Kollegs der Österreichischen Medienakademie und unter anderem freiberuflicher Redakteur bei Laola1.at (#sportfreak). Nach einem vierjährigen „Ausflug“ ins Online-Marketing in Wien seit 2023 wieder zurück in Graz und bei der Kleinen Zeitung. Vor allem zuständig für chronikalische Geschichten aus Österreich und der Welt. Außerdem Teil des Community-Managements.