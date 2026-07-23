Lukas Lorber

Redakteur News & Social Media

Jahrgang 1999 aus der Südoststeiermark, wo er auch seine ersten Schritte im Journalismus (Kleine Zeitung Regionalbüro Feldbach) getätigt hat. Weitere Stationen waren unter anderem die Süddeutsche Zeitung, die Wiener Zeitung, das Online-Portal 12termann.at und der Podcast StadionSprechStunde. Zusätzlich Mitbegründer des TikTok-Accounts „geschichte.oida“. Seit 2022 als Social Media-Redakteur für die Kleine Zeitung und als Redakteur bei KLZ Next in der Grazer Redaktion tätig. Liebt Sport, gutes Essen und multimediale journalistische Formate.