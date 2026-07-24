Tobias Kurakin

Redakteur Steiermark-Ressort

Jahrgang 1998. Mit der Kleinen Zeitung in Krieglach groß geworden. Fürs Geschichte-Studium nach Graz übersiedelt. Es folgten die Masterstudien der Politikwissenschaften und der Political, Economic and Legal Philosophy. Währenddessen immer journalistisch tätig, u.a. für die Kleine Zeitung, die Furche, die Zeit und die Wiener Zeitung. Seit September 2023 fixer Bestandteil der Kleinen-Zeitung-Redaktion. In der Freizeit stets am Diskutieren - egal ob am Fußballplatz oder über politische Ereignisse. Themenschwerpunkte: Politische Skurrilitäten jeder Art..