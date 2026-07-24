Simone Rendl

Redakteurin Bundesland Steiermark

Typisches Kind der 90er-Jahre mit einer großen Portion Neugier. Digital Native, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Geschichten jener zu erzählen, die nicht gehört werden. In der Schulzeit vom Schreibfieber gepackt, ging es für das Englischstudium mit Medienschwerpunkt nach Graz. Intermezzi beim Webradio der Grazer Universitäten, Soundportal und ORF. Nach einem Praktikum in Kärnten seit 2017 fixer Bestandteil der Kleinen Zeitung, unter anderem für die steirische Region und das Besser Leben-Ressort im Einsatz. Seit 2023 Teil des Steiermark-Ressorts. Content-Strategin.Themenschwerpunkte: Nachhaltigkeit, Soziales, Leute, Social Media, Lifestyle und alles was Millenials und Gen Z so bewegt.