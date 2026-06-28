Michael Kloiber

Leiter Steiermark-Ressort

Jahrgang 1987, geboren und aufgewachsen in Graz. Seit der Matura im Jahr 2006 in der steirischen Medienbranche tätig, zunächst bei den Wochenzeitungen „WOCHE Graz“ und „der Grazer“, seit 2014 bei der Kleinen Zeitung. Mitgestalter und Redaktionsleiter zahlreicher Sonderprodukte - wie etwa das frühere Veranstaltungsmagazin „Wohin“ sowie „Futter“, das junge Magazin der Kleinen Zeitung. Verarbeitet Worte digital und am Papier. Vereinzelt auch moderierend im TV-Studio des Newsrooms anzutreffen. Seit Oktober 2022 Ressortleiter für sämtliche Agenden zu Österreich und der Steiermark, ergänzt ab April 2023 durch die Bereiche der Regionalredaktion Graz und der Gesundheit. Themenschwerpunkte: regionale und lokale Berichterstattung aus Österreich, der Steiermark und Graz.