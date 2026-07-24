Bernd Hecke

Chefreporter

Schon während des Studiums der Anglistik und eines Medienfächerbündels heuerte Bernd Hecke bei der Kleinen Zeitung an. In mehr als 25 Jahren an Bord hat er die Grazer Stadtredaktion sowie die Bundesland-Redaktion Steiermark geleitet und zu guter Letzt als Mitglied der Chefredaktion den Ausbruch aus der Hierarchie gewagt. Als Chefreporter widmet er sich nun intensiv, wie investigativ seiner Leidenschaft vom ersten Tag an: Dem Journalismus, der aufregende Geschichten vom Hier und Jetzt erzählt, vor allem, aber nicht nur aus dem politischen Geschehen. Abseits davon schreibt, komponiert und singt er in seiner Band Pandoras kleine Schwester jene Geschichten, die er in keiner Zeitung publiziert.