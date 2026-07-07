Bevor der Landtag 76 Tage auf Sommerpause geht, steht am Dienstag noch eine sehr lange Sitzung bevor. Vier dringliche Anfragen werden behandelt – darunter: Die SPÖ hakt bei Landeshauptmann Mario Kunasek wegen des Übergriffe im Dunstkreis Leobener Burschenschaft nach. Und die Grünen löchern Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ), was er gegen Hitze in Schulen unternimmt. Aus Hermanns Ressort kommt auch die größte Gesetzesnovelle, in der Kinderbildung und -betreuung.

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Die Hitze ist ebenso Thema in den Befragungen: So will SP-Klubchef Hannes Schwarz von Spitalslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) wissen, was eine flächendeckende Kühlung in den Landesspitälern kosten würde.

Eine weitere Gesetzesänderung erfasst die Gleichbehandlung. „Unsere Einrichtung bekommt durch die Umsetzung der Standardrichtlinien der EU-Vorgaben mehr Rechte und auch die Unabhängigkeit wird gestärkt“, sagte Sabine Schulze-Bauer, die künftig aber ohne Gendern als „Gleichbehandlungsbeauftragter“ geführt wird.