Zug um Zug wird das „Gender-Verbot“ in den steirischen Landesgesetzen umgesetzt. Wenn eine Novelle ansteht, löschen die Legisten die weibliche Form aus den Gesetzestexten. Wo jetzt noch „Die/Der Gleichbehandlungsbeauftragte“ formuliert ist, bleibt nur noch die maskuline Form bestehen. Die aktuelle Beauftragte Sabine Schulze-Bauer wird also ab dem Landtagsbeschluss nächsten Dienstag als „Der Gleichbehandlungsbeauftragte“ bezeichnet. Sie ist aber als Frau mitgemeint. Die Gender-Generalklausel weist ja darauf hin, dass mit der männlichen Form auch alle anderen Geschlechter mitgemeint sind: „Damit ist nicht nur allen gedient, sondern auch intergeschlechtliche Personen sind automatisch mitgemeint – ohne sprachliche Verrenkungen, ohne endlose Schachtelungen, ohne Verwirrung“, so die Erläuterungen der Landesregierung vor einem Jahr.

Den Aspekt, dass alle Geschlechter mitgemeint sind, findet die Gleichbehandlungsbeauftragte des Landes, Sabine Schulze-Bauer, ja durchaus erfreulich. Dass allerdings durchgehend das Maskulinum in den Gesetzestexten zu finden ist, sei suboptimal. Sie bedauert, dass „die Sichtbarkeit der Frauen dadurch in den Gesetzestexten ganz verschwindet“.

Klausel kommt in alle 235 Landesgesetze

Argumentiert hat die Koalition unter Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) die Reform ja mit der besseren Lesbarkeit der Gesetzestexte. Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP), die sich stets als „Quotenfrau und Feministin“ bezeichnet, trägt die Gender-Reform mit. Bei der Vorstellung des Vorhabens sagte sie: „So stellen wir künftig sicher, dass sich jede Steirerin und jeder Steirer von Landesgesetzen angesprochen fühlt und sich in ihnen wiederfindet.“ Mit der Generalklausel in der Landesverfassung scheiterte die Koalition ja zunächst mangels Zwei-Drittel-Mehrheit. Die Opposition hatte sich dagegengestellt. Die Klausel wird daher nach und nach in den Schlussbestimmungen der 235 Landesgesetze verankert.

Und was bringt die Novelle des Gleichbehandlungsgesetzes faktisch Neues? Sabine Schulze-Bauer: „Unsere Einrichtung bekommt durch die Umsetzung der Standardrichtlinien der EU-Vorgaben mehr Rechte und auch die Unabhängigkeit wird gestärkt!“