St. Georgen am Längsee

Eine Rekrutin und 630 Rekruten am Fuße der Burg Hochosterwitz angelobt

Kärntner Grundwehrdiener legten am Freitag ihr Treuegelöbnis in der Gemeinde St. Georgen am Längsee ab. Feierliche Angelobung am Fuße der Burg Hochosterwitz.