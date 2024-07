Ewald Pichler, Wahlfacharzt für Kinder- und Jugendheilkunde, verlegt seine Ordination von Ebenthal nach Liebenfels und erweitert somit die ärztliche Grundversorgung vor Ort. Die Ordinationsfläche soll 145 Quadratmeter betragen und in Holzbauweise als Zubau zur Seniorenwohnanlage von der Kärntner Heimstätte errichtet werden – Ende November 2024 soll das Bauvorhaben abgeschlossen sein. Das Baurechtslos stellt die Gemeinde Liebenfels zur Verfügung.

„Wir freuen uns, dass die Infrastruktur in Liebenfels erweitert wird“, betont Bürgermeister Klaus Köchl (SPÖ), der sich in weiterer Folge bei Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) sowie der Kärntner Heimstätte für die Unterstützung bedankt und anfügt: „Die ärztliche Versorgung der Kinder unserer Gemeinde ist somit sichergestellt.“

500.000 Euro werden investiert

Das barrierefreie Objekt in Ökobauweise soll sich harmonisch in die Umgebung einfügen und wurde vom Planungsbüro für Architektur Samitz/Ruhdorfer entworfen. Robert Ruhdorfer werde den Zubau vor Ort bis zur Fertigstellung begleiten. Die Praxis soll alle Stücke spielen, um den Patientinnen und Patienten einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen. Es werde PV-Anlagen auf dem Dach geben, eine Klimaanlage soll an heißen Tagen für Abkühlung sorgen, während Fernwärme eine wohlige Wärme an kalten Tagen verspricht.

„Der Aufenthalt in einer Kinderpraxis soll möglichst angenehm verlaufen. Hell, freundlich und großzügig sollen die Räumlichkeiten sein und selbstverständlich barrierefrei. Diese Anforderungen können wir ökonomisch und ökologisch garantieren und somit einen wichtigen Teil zur medizinischen Versorgung in Liebenfels sicherstellen“, freut sich auch Landeswohnbau Kärnten-Geschäftsführer Harald Repar. Eine halbe Million Euro investiert die Kärntner Heimstätte in das Bauvorhaben.