„Herzlich willkommen, liebe Leute, in unserer Schule begrüßen wir euch heute“, hört man die Volksschülerinnen und Volksschüler in Sörg singen. Am Dienstag wurde ein großes Abschiedsfest gefeiert. Nach langem Hin und Her wird die Volksschule geschlossen und in das neu geplante Bildungszentrum in Liebenfels eingegliedert. Das Schulgebäude soll den Kindergartenkindern dienen. Es war ein langer Kampf, den die Eltern, der Elternverein und die Lehrer der Volksschule Sörg schlussendlich verloren haben.