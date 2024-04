Mit Ende dieses Schuljahres ist die alte Volksschule in Liebenfels Geschichte. Sie wird zum neuen Bildungszentrum. „Die Bauarbeiten beginnen in der ersten Ferienwoche“, kündigt der Liebenfelser Bürgermeister Klaus Köchl an: „Das Kulturhaus wird weggerissen, es wird ein neuer Mehrzwecksaal errichtet und darauf kommen Klassen.“ Das Flachdach des Gebäudes bekommt eine Begrünung. Die Pläne für das Projekt kommen vom Feldkirchner Architekturbüro Ernst Roth, das auch als Generalunternehmer das Projekt abwickelt. Im Sommer 2022 fand ein Architekturwettbewerb für das Bildungszentrum statt. Dieser wurde von der Gemeinde gemeinsam mit dem Land Kärnten ausgeschrieben. Eine Kommission, die auch aus dem Gemeinderat beschickt wurde, wählte schlussendlich die Planungen des Feldkirchner Architekturbüros aus.