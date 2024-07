Am Landesgericht Klagenfurt musste sich am Donnerstag, 25. Juli, ein Mann verantworten, dem zur Last gelegt wird, den Ferlacher Bürgermeister Ingo Appé (SPÖ) im Dezember des Vorjahres auf Facebook beschimpft, verspottet und beleidigt zu haben. Der Mann zeigte sich reumütig. Er habe sich bereits bei Appé entschuldigt. Richter Dietmar Wassertheurer bot ihm eine Diversion in Form eines Geldbetrags oder einer gemeinnützigen Tätigkeit an. Letzteres kam für den Angeklagten nicht infrage, da er aufgrund seiner Invalidität „nur zwei Stunden“ am Stück arbeiten könne. Man einigte sich auf 480 Euro, zahlbar binnen 14 Tagen.