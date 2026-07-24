Marko Petelin

Redakteur Kärnten-Ressort

1977 in Klagenfurt geboren, blickt er gerne über die Grenzen hinaus. Das Studium der Kommunikationswissenschaften für Öffentlichkeitsarbeit an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt führte ihn zunächst zu unterschiedlichen PR- und Werbeagenturen in Österreich und Slowenien, bevor 2006 der „Seitenwechsel“ zum Journalismus und zur Kleinen Zeitung erfolgte. Ab 2008 war er, als einer der ersten Videojournalisten des Landes, verantwortlich für den Aufbau und die Leitung des Videoteams in Kärnten. Seit 2020 ist er Redakteur in der Lokalredaktion, berichtet darüber, was Kärntner bewegt und dazu zählen auch Ereignisse im Adria-Raum, etwa in Slowenien und Kroatien.