Zuchtprogramm gescheitert. Im Zoo von Zagreb tötete der Löwe Uganda die Löwin Tayri. Laut Zoodirektor sind alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten worden.

„Leider müssen wir euch eine traurige Nachricht überbringen! Der junge Löwe „Uganda“ hat die Löwin „Tayri“ angegriffen und getötet.“, teilt der Zoo am Mittwoch auf Facebook mit.

Die Löwin kam erst vor kurzem in den Zoo der kroatischen Hauptstadt und war Teil eines internationalen Zuchtprogramms für Löwen in Gefangenschaft. Junge Löwen seien außergewöhnlich große und kräftige Tiere. Daher habe man ihre Zusammenführung unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und mit größter Sorgfalt durchgeführt, teilt der Zoo mit.

Drei Wochen

Seit dem 10. Juli, also knapp drei Wochen, war die Löwin im Zoo. Zunächst waren die beiden Tiere durch ein Sicherheitsnetz voneinander getrennt, um sich aneinander gewöhnen zu können. Seit dem 21. Juli lebten die beiden gemeinsam im Außengehege und es habe keinerlei Anzeichen für Aggressionen gegeben, erklärt der Tiergarten.

© IMAGO/Lucija Ocko/pixsell Am 24. Juli waren der fünf Jahre alte Uganda und die sechjährige Tayri noch friedlich vereint

Die Tiere seien seit ihrer Zusammenführung unter ständiger Beobachtung gestanden. Alles sei bis zu dem Angriff wie geplant verlaufen. „Nichts hat auf ein solch tragisches Ende hingedeutet. Wir kennen den Auslöser für den Angriff nicht. Experten werden jetzt versuchen, die Ursache des Angriffs zu ermitteln“, erklärt Zoodirektor Ivan Cizelj gegenüber Vecernji list.

Zuchtprogramm

Der Angriff ereignete sich am frühen Nachmittag und endete innerhalb weniger Augenblicke tödlich. „Er tötete sie praktisch auf der Stelle. Alles ging extrem schnell.“ Der Zoodirektor betonte, solche Fälle seien zwar selten, aber auch kein Einzelfall bei Verpaarungsversuchen. „Es tut uns natürlich furchtbar leid, es ist ein trauriger Vorfall. Leider hat die Natur ihre eigenen Gesetze.“

Nun müsse man prüfen, wie es mit dem Löwen weitergeht: „Wir müssen feststellen, ob man den männlichen Löwen in Zukunft mit anderen Löwinnen verpaaren kann, oder wir ihn aus der Zucht nehmen müssen“, sagt Cizelj. Dies werde allerdings nicht vom Zoo in Zagreb, sondern von den Verantwortlichen des internationalen Zuchtprogramms beurteilt. Betont wird auch, dass Mitarbeiter und Besucher zu keiner Zeit gefährdet waren.

Kritik am Zoo

Die Tierschutzorganisation „Animalex“ übt indes heftige Kritik am Tiergarten. Unerfahrene Mitarbeiter hätten Schuld an der Tragödie. Auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichten sie ein Video, das zeigen soll, wie die Löwin immer wieder vom Löwen angegriffen wurde. Die Mitarbeiter hätten lediglich versucht den Löwen mit Zurufen davon abzuhalten, seien aber ansonsten nicht eingeschritten. Animalex gibt an, dass Zeugen sie schon zuvor kontaktiert hätten, weil die Löwin durch wiederholte Angriffe bereits am Wochenende Verletzungen davongetragen haben soll. Die Tierschützer fordern den Rücktritt des Zoodirektors. Die Zusammenführung sei zu früh erfolgt und die Überwachung mangelhaft gewesen.