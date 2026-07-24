Wir stehen ständig unter Strom. Das Mobiltelefon im Hosensack, die Smartwatch am Handgelenk, batteriebetriebenes Spielzeug im Kinderzimmer, Haushaltsgeräte in Küche und Wohnzimmer am Stecker, im Schlafzimmer hängt der E-Book-Reader am Ladekabel, im Bad die elektrische Handzahnbürste neben dem Akkurasierer und auch die Werkzeuge in der Gartenlaube haben Akkus. In der Garage warten E-Scooter, E-Bikes und vielleicht ein Elektro- oder Hybridauto darauf, uns von A nach B zu bringen. Ein Leben ohne Elektrifizierung ist mittlerweile unvorstellbar.

Harald Geissler, Feuerwehrmann und Präsident des Kärntner Zivilschutzverbandes © Privat

Was uns den Alltag erleichtert, hat aber eine brandgefährliche Kehrseite: „Batterien und Akkus sind nützliche Mini-Kraftwerke mit extremer Energiedichte und damit aber auch starke Zündquellen mit hoher Brandintensität“, weiß Harald Geissler, Feuerwehrmann und Präsident der Kärntner Zivilschutzverbandes. Batteriebrände sind zum dominierenden Thema für die Feuerwehren geworden. „Das Bewusstsein über diese Gefahrenquellen und der richtige Umgang mit ihnen ist allerdings noch nicht in dem Maße in der Bevölkerung angekommen, wie es angebracht wäre“.

Gefahr durch Tiefenentladung

Das größte Gefahrenpotenzial beginne, wenn die Lebensdauer der Batterie oder des Akkus erreicht sei, sagt Geissler. Erkenne man Deformierungen, etwa ein Aufblähen, dann sollten diese Geräte keinesfalls mehr geladen und schon gar nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. Ein kritisches Thema sei auch die Tiefenentladung von Akkus, die über lange Zeit nicht mehr genutzt wurden. „Zum Beispiel Speichermedien, von denen ich unbedingt noch Dateien holen will. Wenn der Akku völlig leer ist, dann steht er bei der Aufladung unter extrem hohem Stress und es kommt zu sehr starker Hitzeentwicklung“, sagt Geissler. Das Gerät sollte über die gesamte Ladedauer im Auge behalten werden und auf einer nichtbrennbaren Unterlage abgestellt sein, rät der Feuerwehrmann.

Richtige Entsorgung

Und ganz oben auf der Gefahrenskala steht das Ende der Nutzung, die Entsorgung: „Batterien und Akkus gehören keinesfalls in den Restmüll, sie sind im Handel in Sammelboxen oder an den kommunalen Sammelstellen abzugeben. Immer wieder müssen wir zu Bränden von Containern und Mülldeponien ausrücken, weil Akkus achtlos entsorgt wurden“.

Achtlos sollte man auch im eigenen Haushalt nicht sein. „Kontrollieren Sie die Geräte auf ihre optische Unversehrtheit, prüfen Sie Kabel und laden Sie nichts unbeaufsichtigt. Sind Sie länger außer Haus, dann lassen Sie Geräte nicht im Standby-Modus, stecken Sie gänzlich vom Strom ab“, rät Geissler.

Brandalarm

Wichtig seien vor allem Rauchmelder in allen Räumen, sagt Geissler und was tun, wenn es brenne, hänge dann sehr von der Situation ab: „Wenn der Brand in der Entstehungsphase ist, die sich zumeist durch Qualm ankündigt, kann ich erste Löschversuche unternehmen“, sagt der Feuerwehrmann. Ob mit der schnellen Entfernung des Gerätes aus dem Haus, einem Wasserkübel, einer Löschdecke oder dem Feuerlöscher sei prinzipiell egal. Aber das sei immer abhängig von den Gegebenheiten und den eigenen Fähigkeiten. Grundsätzlich empfiehlt die Feuerwehr vier Schritte: „Zuerst den Notruf absetzen, dann Personen retten, danach, wenn möglich, einen Löschversuch starten. Wenn das nicht gelingt, die Türe zum betroffenen Raum schließen und das Haus umgehend verlassen.“

Gefährliche Chemikalien

Keinesfalls sollte man brennende oder abgelöschte Akkus mit der blosen Hand anfassen, denn in den Batterien seien gefährliche ätzende Chemikalien und es bestehe immer die Gefahr eine Explosion. Ein zunehmendes Problem seien E-Scooter und E-Bikes, die von ihren Eigentümern in den Hausfluren abgestellt werden: „Weil man um das teure Rad fürchtet, wird es im Gang abgestellt. Beginnen diese Akkus zu brennen, wird es lebensgefährlich für alle Bewohner, vor allem durch die starke Rauchentwicklung. Hier passieren immer wieder wilde Sachen und die Eigentümer sind dafür haftbar. E-Bikes und E-Scooter gehören ausschließlich in dafür vorgesehene Räume“, mahnt Geissler.