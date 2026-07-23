Für eine aus Kärnten stammende Familie hätte es ein schöner Angelurlaub werden sollen. Das Ziel: Der Westen der italienischen Region Friaul-Julisch Venetien. Doch der Aufenthalt endete am Dienstag in einer Tragödie. Ein 45 Jahre alter Mann aus Spittal an der Drau wollte mit seiner Frau, seinem Sohn und einem Freund bei den Seen in Cinto Caomaggiore ein paar ruhige Tage verbringen. Das Gebiet liegt nördlich der Badeorte Lignano und Bibione.

Am Dienstag am Nachmittag hielten sie sich in Cinto Caomaggiore an der Uferzone einer Bucht auf, um dort zu angeln. Gegen 17 Uhr erlitt der Mann einen medizinischen Notfall, wie die italienische Tageszeitung „Il Gazzettino“ berichtet. Er brach vor den Augen der Familie zusammen. Die Angehörigen wählten den Notruf 118, mit der Bitte, einen Notarzt zu schicken. Dieser machte sich sofort auf den Weg.

Obwohl die medizinische Hilfe sich beeilte und vor Ort auch Wiederbelebungsmaßnahmen stattfanden, konnte dem Österreicher nicht mehr geholfen werden. Er verstarb in den Armen seiner Frau und des Sohnes. Die Carabinieri des Ortes klärten den Sachverhalt gemeinsam mit dem Mediziner ab, für den es keinen Zweifel gab, dass der Mann einen tödlichen Herzinfarkt erlitten hatte. Der Körper wurde von der Staatsanwaltschaft in Pordenone für die Verbringung ins Heimatland freigegeben.