Der Bart, sein Markenzeichen, ist ab und der Kampf gegen den Krebs ist Johann Lafer anzusehen. Und doch strahlt der steirische Spitzenkoch eine Energie aus, die seine Zuhörerschaft ehrfürchtig staunen lässt. In wenigen Tagen ist es 50 Jahre her, dass der gebürtige Oststeirer seine Lehre in der Grazer Gösser Bräu abschloss, und aus diesem Anlass besuchte er seine alte Wirkungsstätte, die Gösser, und das „Center of Excellence“, das Ausbildungszentrum der Wirtschaftskammer Steiermark.

Dort wurde Lafer am Dienstag für sein Lebenswerk geehrt und gerühmt: als „wichtigster Steiermarkbotschafter“ (Michael Feiertag, Steiermark Tourismus), als „Vorbild für die Jugend“ (Silvia Loidolt, Erlebnisregion Graz) oder als „Inspiration für tausende Lehrlinge im Tourismus“ (Alfred Grabner, WK-Sprecher Hotellerie).

Spitzenkoch, TV-Star, Bestsellerautor, Genussbotschafter und vieles mehr – Lafer machte „Karriere mit Lehre“. Mit 500 Schilling in der Tasche war der frisch gelernte Koch in den 1970er-Jahren nach Berlin ausgewandert und lernte eine völlig andere Welt kennen. „Es war eine Herausforderung und in manchen Situationen war ich komplett überfordert“, erzählt der heute 68-Jährige, gekleidet in Steirerhut und Steirerjoppe. Beinahe wäre der jugendliche Lafer damals übrigens als Zahnpasta-Model entdeckt worden, doch das ist eine andere Geschichte.

Die Wirtschaftskammer Steiermark ehrte Johann Lafer (Mitte) am Dienstag für sein Lebenswerk © WK/Foto Fischer

„Ich hatte das Glück, so aufgewachsen zu sein, wie ich aufgewachsen bin“, sagt Lafer. Auf dem elterlichen Hof in St. Stefan im Rosental habe er gelernt, aus wenigen Zutaten Gutes zu machen. „Ich kann nur etwas machen, wenn die Basis gut ist.“ In der Schnelllebigkeit verortet er ein großes Problem der Gegenwart, er vermisst Geduld, Demut und Respekt. „Aber die Steiermark ist authentisch geblieben“, beteuert er.

Lafers Name auf Lebensmitteln im Supermarkt

Ehrlichkeit, Transparenz, Vertrauen und Fürsorge sind Lafers Säulen. Seit bald zwei Jahren ist der Steirer auch „kulinarischer Direktor für die Lufthansa“ und kreiert Menüs für die Business Class. „Mit bis zu 5000 Passagieren pro Tag eine Megaaufgabe“, sagt der Sternekoch. Doch der „Höhepunkt meiner Karriere“ komme diesen Herbst, wenn ein großer deutscher Lebensmittelkonzern eine Reihe von Premiumprodukten unter der Marke Johann Lafer auf den Markt bringen werde. Das sei, so Lafer, am Dienstag fixiert worden. Ins Detail geht der Steirer noch nicht, weder was den Konzern noch was konkrete Produkte betrifft. „Der Name Lafer steht für Genuss, es geht nicht um Diskont.“ Die Produkte seien aber ausschließlich für den deutschen und nicht für den österreichischen Markt geplant, erklärt Lafer auf Nachfrage.

Lafers Jubiläum ist für den Steiermark Tourismus und die steirische Wirtschaftskammer allerdings mehr als ein persönlicher Ehrentag. Die heimische Tourismus- und Freizeitwirtschaft steht nämlich vor erheblichen Herausforderungen, wie betont wird: In vielen Regionen fehlen Fachkräfte und die Zahl der Lehrlinge in der Branche hat in den vergangenen Jahren weiter abgenommen.

Immer weniger Lehrlinge in der Gastronomie

Aktuell werden in der Steiermark 756 Lehrlinge in insgesamt 292 Gastronomie- und Hotelleriebetrieben ausgebildet. Vor diesem Hintergrund setzt die WK Steiermark ein Zeichen und präsentiert im Center of Excellence ein neues gastronomisches Ausbildungszentrum. Es soll die Qualität und Attraktivität der Lehre in Gastronomie und Hotellerie erhöhen und jungen Menschen zeigen, welche Möglichkeiten eine fundierte Ausbildung im Tourismus eröffnet – bis hin zu Laufbahnen wie jener von Johann Lafer.

„Wir sehen, was eine steirische Tourismuslehre leisten kann“, meint Hans Spreitzhofer, Obmann der Sparte Tourismus. „Sie öffnet Türen in die Welt. Unser Ziel ist, dass junge Menschen erkennen, welche Chancen in Gastronomie und Hotellerie stecken – von der regional verankerten Karriere bis zu internationalen Erfolgsgeschichten.“