Wer in Italien einkauft und mit Bargeld bezahlt, bekommt immer öfter weniger Rückgeld als einem laut ausgewiesenem Preis zustehen würde. Denn mittlerweile runden die Kassen in Supermärkten bei Barzahlung immer öfter auf oder ab. Das führte dazu, dass eine Kundin in Triest vor ein paar Tagen eine Packung Milch nicht bezahlen konnte, obwohl sie den exakten Betrag von 1,49 Euro, aber leider keinen Cent mehr, dabei hatte. Denn die Kassa rundete automatisch um einen Cent auf 1,50 Euro auf.

Der Kassiervorgang musste abgebrochen werden und die Frau zahlte die Milch mit ihrer Bankomatkarte. Bei diesem Zahlvorgang kostete sie auch nur die am Regal angeschriebenen 1,49 Euro, wie das italienische Nachrichtenportal Trieste Café berichtet. Vermutet wird, dass dieses Vorgehen im Zusammenhang mit Bestrebungen der italienischen Politik stehe, das Bargeld nach und nach aus dem Verkehr zu ziehen.

Regeln für Bargeldzahlung

Dass die Regeln für Bargeldzahlungen für Irritation sorgen, ist nicht neu. Bereits seit dem Jahr 2021 gelten die Aufrundungsregeln. Mit dem 1. Jänner 2018 wurde die Produktion von 1- und 2-Cent-Münzen eingestellt. Seither gelten folgende Regeln: Beträge, die auf 1, 2, 6 und 7 Cent enden, werden abgerundet, Beträge, die auf 3, 4, 8 und 9 Cent enden, werden aufgerundet. Beträge, die per Karte bezahlt werden, sind von den Rundungen nicht betroffen.