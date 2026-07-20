Das bestimmte Gefühl, das der Sommer mit sich bringt, ins ORF-Studio zu transportieren, ist der Auftrag von Larissa Robitschko. Die 29-jährige Hartbergerin ist für das „Studio 2“ als Außenreporterin auf „Sommertour“ und damit in den kommenden Tagen in der Oststeiermark unterwegs.

Für Robitschko, die 2019 sowohl zur Miss Styria als auch zur Miss Austria gewählt wurde, eine große Freude. „Natürlich bin ich gerne bei mir daheim unterwegs“, erklärt die Hartbergerin, die 2025 ihren Freund Matthias Posch geheiratet hat.

Gedreht wird unter anderem bei der Apfelschmiede Dreier in Pöllau, beim Almenland Stollenkäse in Passail, in Hartberg bei der Posch Mühle, im Talkumwerk im Rabenwald sowie bei Gsellmanns Weltmaschine in Feldbach.

Tagesaktuell ausgestrahlt

Zu sehen sind die Beiträge, die tagesaktuell ausgestrahlt werden, im „Studio 2“ um 17.30 Uhr auf ORF2. Moderiert wird die Sendung unter anderem von Barbara Karlich oder Norbert Oberhauser. „Wir drehen vormittags, geschnitten wird im Übertragungswagen“, gewährt Robitschko Einblicke in die Abläufe.