Nina Müller

Bundesland Steiermark | Graz

Geboren in Bad Ischl, dann aber umgehend in die Steiermark gewechselt. Aufgewachsen in der Wildweststeiermark, Studien Kunstgeschichte, Medien und Nachtleben in Graz. Bei und für die Kleine Zeitung seit 2005 viel herumgekommen - mit den Stationen Onlineredaktion, „Sieben Tage“ Beilage, freie Mitarbeit Kulturressort, „G7“ Stadtzeitung, Leute im Steiermark-Ressort und seit 2020 Stadtressort Graz. Themenschwerpunkte: Stadtleben, Kultur, Gastro, Events, Musik, Newsletter graz.memo.