Aus zwei mach drei, oder doch eher zwei: Wie berichtet, ist Harald Schuster, der namengebende Harry hinter „Harry‘s ICEcream“, in Pension gegangen. Sein Sohn Christian hat die Filiale in der Zinzendorfgasse samt Eisproduktion übernommen und nach dem Namen der Urgroßmutter in Tomanyi umbenannt. Der Name „Harry‘s ICEcream“ bleibt in der Mariahilfer Straße erhalten, wo Tochter Nina Pieber den Betrieb übernommen hat. Seit Kurzem gibt es aber auch wieder eine zweite Filiale unter dem Namen „Harry‘s“ – in der Ragnitzstraße 126, gleich ums Eck vom Ragnitzbad.

Produziert wird das „Harry‘s“-Eis jetzt an Piebers Wohnort in Greith bei Weiz. „Die große Herausforderung ist jetzt, das Eis täglich frisch an zwei Standorte nach Graz zu transportieren“, sagt Papa Schuster, der noch tatkräftig mithilft – wie übrigens auch bereits die Enkerln: „Wir sind eine richtige Eismacher-Familie.“ Geöffnet ist täglich von 12 bis 21 Uhr, am Sonntag schon ab 11.30 Uhr.

„Eisfee“ mit „SaxEis“ im Reininghaus-Pavillon

Auch bei SaxEis, wo übrigens Schuster in der Gründungsphase stark involviert war, gibt es einen neuen Standort: Die von „SASt“ produzierte und betriebene Eismarke hat vor wenigen Tagen ein Eisstandl in Reininghaus eröffnet. Man hat den Pavillon bei der Haltestelle Reininghauspark übernommen. „Eisfee“ Natascha Weißenbacher bietet 20 Eissorten aus Bio-Mantscha-Milch, extralange Öffnungszeiten, Kaffee für Frühaufsteher – und eine ganz besondere Philosophie: Produziert wird in einem Sozialbetrieb in Puntigam, der benachteiligten Frauen neue Perspektiven und faire Arbeitsbedingungen bietet.

Ein echtes Highlight will man mit den extrem langen Öffnungszeiten bieten: Unter der Woche ist man schon ab 6 Uhr früh eine Anlaufstelle für alle, die auf dem Weg zur Arbeit einen ersten Kaffee mitnehmen wollen. Am Wochenende ist man ab 10 Uhr geöffnet. Abends kann man täglich bis 20 Uhr hier den Tag ausklingen lassen.

Fotos vom Stadtteilfest Reininghaus: