Für Manfred Daniel (45), ÖVP-Stadtrat der Stadtgemeinde Bleiburg/Pliberk und Landwirt, sowie die Kleinkinderzieherin Sonja Maurel (35) erfüllte sich am 26. Juni ein Herzenswunsch: In der Filialkirche St. Margarethen/Šmarjeta gaben sie sich vor Dechant Ivan Olip, der eine berührende Ansprache hielt, das kirchliche Jawort. Musikalisch umrahmte die Gruppe „Klangvoll“ aus Griffen die Feier.

Standesamt bereits im Vorjahr

Standesamtlich hatte das Paar bereits am 20. Dezember 2025 in Bleiburg/Pliberk geheiratet und anschließend im Familienkreis mit 45 Gästen in Pirkdorf gefeiert. Die kirchliche Hochzeitsfeier im Gasthaus Hafner in Oberdorf wurde mit rund 120 Gästen gefeiert. Unter den Gratulanten waren sein Freund, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, die Nationalratsabgeordnete Elisabeth Scheucher, Bürgermeister Daniel Wrießnig und Gemeinderat Hans Tomitz.

„Ich habe meine Jugendliebe geheiratet“, sagt Manfred Daniel. Besonders bewegend sei der Moment gewesen, als Sonja, die den Nachnamen Daniel angenommen hat, gemeinsam mit ihren Kindern aus einer früheren Verbindung, Luca (12) und Timo (8), zum Altar schritt. Zur Familie gehört auch die gemeinsame Tochter Romy (17 Monate). Das Lebensmotto des Paares lautet: „Hand in Hand, ein Leben lang.“ Gemeinsam wollen die Frischvermählten ihren 35 Hektar großen landwirtschaftlichen Betrieb mit den Schwerpunkten Hühnerhaltung und Nudelproduktion weiterentwickeln. „Eine Hochzeitsreise muss warten, weil es derzeit zu viel Arbeit gibt“, sagt das Paar. Der gemeinsame tiefe Glaube spielt in ihrer Ehe eine zentrale Rolle: „Die kirchliche Verbindung ist für uns das Wichtigste. Ohne Glauben ist man verloren.“