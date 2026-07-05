Die Temperaturanzeige im Auto zeigt um 9 Uhr morgens bereits 28 Grad an. Klimaanlage an und los Richtung Bezirksgericht Bleiburg/Pliberk. Denn um 9.45 Uhr steht bereits die erste von fünf Verhandlungen an, eine davon in slowenischer Sprache. Ein aktuell heiß diskutiertes Thema, denn seit 1. Mai entscheidet nach der Pensionierung von Richter Franz Boschitz – der letzte zweisprachige Bezirksrichter – Nicole Kornprath als Sprengelrichterin über Recht und Unrecht in Bleiburg und Bad Eisenkappel/Železna Kapla-Bela, spricht jedoch kein Slowenisch.

Die Türe zum Verhandlungssaal © KLZ / Eva Kapeller

Dass ihr Einsatz wahrscheinlich nur vorübergehend ist, sei an diesem Tag dahingestellt, denn bei Verhandlungen zählt die Kompetenz, die Kornprath später auch im Gerichtssaal zeigen wird.

Nach einem Klingeln und einer kurzen Erläuterung für meinen Besuch, erklingt das Summen der Türe. Das Ziel: Verhandlungssaal, Zimmer 7, 1. Stock. Im Warteraum sitzt bereits die erste Angeklagte, die heute wegen Besitz von Suchtgift hier ist. Die junge Frau wirkt ruhig, das ständige Zittern ihres Fußes zeigt wahrscheinlich ihr Inneres. Der Wartebereich ist überschaubar, ein paar Stühle stehen nebeneinander. Zumindest ist es recht kühl. Nachdem ihr Name aufgerufen wird, tritt sie in den Verhandlungssaal ein, ich gehe ihr hinterher und setzte mich in die letzte Reihe. Der Raum ist klein, aber hell – es wird heiß.

Erste Verhandlung

Hier werden alle Verhandlungen abgehalten © KLZ / Eva Kapeller

„Es war schwer, Sie zu erreichen“, entgegnet ihr Richterin Kornprath, die diesen Satz heute nicht nur einmal sagen wird. „Ja, ich habe aktuell keine eigene Wohnung, aber ich bin auf der Suche“, erwidert die Angeklagte. Nachdem die persönlichen Daten wie bei jedem weiteren Fall durchgegangen werden – Vorstrafen, Kontaktdaten, Namen der Eltern, Familienstand und mögliche Sorgfaltspflichten – erzählt die junge Frau, wie es zum Drogenkonsum kam, und dass sie seit drei Jahren drogenfrei wäre. Bis auf ein Rehageld habe sie kein Einkommen und zahle monatlich einen kleinen Beitrag an ihr Kind, das nicht bei ihr lebt.

Kornprath schlägt ihr einen Deal vor. „Ich verurteile Sie heute nicht, dafür müssen Sie zum Amtsarzt gehen und gewisse Auflagen erfüllen. Bitte bleiben Sie bei ihrem Vorhaben, drogenfrei zu sein. Das ist ihre letzte Chance.“ Aufgrund des geringen Einkommens erlässt die Richterin ihr die Pauschalkosten, denn „zahlen Sie das Geld lieber an ihr Kind“.

Zweite Verhandlung

Ich gehe zurück in den Warteraum, der sich mittlerweile gefüllt hat, denn nacheinander folgen die nächsten Verhandlungen. Als nächstes sitzt ein junger Mann auf der „Anklagebank“, ebenso wegen des Besitzes von Suchtmitteln. Auch hier fällt der Satz, dass er schwer zu erreichen war. „Ich war bei meinem Bruder und habe das Postkasterl nicht gecheckt.“ Die Richterin antwortet sofort: „Das müssen sie melden. Wir wissen nicht, wo Sie sich aufhalten, das wissen nur Sie.“

Er zeigt sich einsichtig und beteuert, dass er mit den Drogen aufgehört hat, nur manchmal noch etwas Marihuana rauche. „Also ist das keine Droge für Sie oder wie?“, entgegnet die Richterin. „Doch, schon.“ Auch ihm schlägt sie vor, die Anklage vorerst fallen zu lassen, wenn er sich regelmäßig beim Amtsarzt meldet. Der Angeklagte scheint ein wenig abzuschweifen, die Richterin entgegnet ihm: „Hören Sie mir zu. Ich kann Sie auch verurteilen, am Ende ist es etwas Positives für Sie.“ Er willigt ein und bedankt sich. Dadurch, dass er ein Einkommen hat, muss er Pauschalkosten zahlen.

Dritte Verhandlung

Beim nächsten Fall handelt es sich um Körperverletzung und Sachbeschädigung. Der Angeklagte, ein junger Mann, erscheint in schicker Hose mit Hemd. „Wie viele Vorstrafen haben Sie denn?“, fragt ihn die Richterin. Er entgegnet ihr, dass er es nicht genau wisse. „Dann helfe ich Ihnen auf die Sprünge. Es sind insgesamt fünf. Die Körperverletzung zieht sich durch die Jahre.“

Im Bezirksgericht in Bleiburg können auch Verhandlungen auf Slowenisch mit einer Dolmetscherin abgehalten werden © KLZ / Eva Kapeller

„Ich bin eh geständig. Ich habe mich persönlich beim Opfer entschuldigt“, erwidert der junge Mann. Die Richterin: „Ich sehe ein Muster. Haben Sie ein Aggressionsproblem?“ Der Angeklagte: „Ich hatte eines. Ich bin mittlerweile in Therapie und mit dem Alkohol habe ich auch aufgehört.“ Woher seine Einsicht käme? „Man kann ja nicht ewig so weitermachen.“ Kornprath erklärt, dass die Staatsanwaltschaft seine Bewährung verlängern möchte.

Nach einer kurzen Unterbrechung kehrt die Richterin wieder zurück in den Verhandlungssaal. Zur Verkündung stehen alle im Saal auf, während sie das Urteil spricht: Eine Freiheitsstrafe von drei Monaten und eine Verlängerung der Probezeit. „Keine Verurteilung wäre aufgrund der Vorstrafen nicht mehr rechtzufertigen. Am Landesgericht hätte man Sie für sechs Monate eingesperrt“, betont die Richterin und erklärt ihm, dass er auch eine Fußfessel beantragen könne. Für eine Berufung hätte er drei Tage Zeit. Ob er abschließend etwas sagen möchte? „Nein, ich kann eh nix machen.“

Vierte Verhandlung auf Slowenisch

Eigentlich wäre jetzt die vorletzte Verhandlung, aber der letzte Angeklagte ist nicht erschienen. Mit der vierten Verhandlung füllt sich der Raum, in dem es mittlerweile ziemlich stickig ist. Insgesamt drei Angeklagte, eine Mutter, ein Anwalt, drei Zuseher und die Richterin sitzen in dem kleinen Verhandlungssaal. Neben ihr sitzt nun auch eine Dolmetscherin, denn die Verhandlung wird auf Slowenisch abgehalten, da es sich um slowenische Staatsbürger handelt und das Bezirksgericht im Sprengel ist.

Hier saßen die drei Angeklagten während der letzten Verhandlung © KLZ / Eva Kapeller

Auch wenn es sich um Körperverletzung handelt, lautet die Anklage Raufhandel, da alle drei beteiligt waren und man nicht genau sagen könne, wer für welche Verletzung verantwortlich war. Die drei jungen Männer wirken älter als sie eigentlich sind und verhalten sich ziemlich still. Richterin Kornprath erklärt den Sachverhalt auf Deutsch. Ziemlich zeitgleich übersetzt die Dolmetscherin.

Alle drei sind nicht vorbestraft. Der Verteidiger erklärt, dass sich alle Angeklagten ihrer Verantwortung in besagter Nacht bewusst seien. Die Richterin entgegnet: „Ich würde von einer Verurteilung ablassen, weil alle unbescholten sind. Ich brauche jedoch ein Eingeständnis direkt von ihnen. Mein Vorschlag ist 150 Euro pro Person als Schadenswiedergutmachung und eine Probezeit von einem Jahr. Wenn sie sich nichts zu schulden kommen lassen, wird die Anklage danach fallen gelassen.“ Kurz ziehen sich Verteidiger und Angeklagte zurück, ehe sie das „Angebot“ annehmen. Zum Schluss betonen alle drei, dass es ihnen leid tue und bedanken sich für die Möglichkeit.

Ich verlasse das Bezirksgericht nach über zwei Stunden © KLZ / Eva Kapeller

Nicht nur alle Beteiligten, sondern auch ich verlasse recht schnell den Verhandlungssaal, der mittlerweile kaum Luft mehr übrig hat. Es ist 12.15 Uhr. Schnell begebe ich mich in das noch heiße Auto, aber mit Klimaanlage. Doch nicht nur darüber bin ich froh – ich persönlich möchte weder auf der Anklagebank, noch am Richterstuhl sitzen.