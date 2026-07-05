Die Verantwortlichen der Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten-Lavanttal rechnen in Hinblick auf die bevorstehende Veranstaltung „See in Flammen“ wieder mit Zehntausenden Besuchern. Am 9. Juli gibt‘s ein Warm Up und am 10. Juli das Hauptprogramm mit dem gigantischen Seefeuerwerk – wie gewohnt am Zeugnistag, also mit Start der Sommerferien in Kärnten.

Zur Einstimmung am Donnerstag erwartet die Besucher neben einer Promenaden-Zauber sowie Wasser-Lichtshow im Strandbad Camping Nord außerdem noch Straßenkünstler und ein Straßentheater mit Ente Elsa, dem See-Maskottchen. Mit großem PromenadenZauber & Wasser-Lichtshow. Auch für Livemusik ist gesorgt. Am Tag darauf, am Freitag, gibt‘s abgesehen vom Bauernmarkt ein Kinderprogramm an mehreren Standorten, Live-Musik und schließlich um 23 Uhr das Seefeuerwerk.

Anreise

Da der große Besucherandrang schon in der Vergangenheit verkehrstechnisch sehr herausfordernd gewesen ist, gibt es heuer auch wieder die Möglichkeit der An- und Abreise mit Bussen aus dem Raum Klagenfurt, Wolfsberg, Griffen, Völkermarkt und Bleiburg/Pliberk oder mit dem Zug (Westbahn und ÖBB). Zusätzlich gibt es ein kostenloses See-Shuttle, das bis spät in die Nacht rund um den Klopeiner See fährt. Um sich nachträglichen Ärger und Strafen zu ersparen, wird geraden, nur auf ausgewiesenen und gekennzeichneten Parkflächen zu stehen, die eventuell gebührenpflichtig sind.