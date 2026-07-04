Die Absperrgitter vor dem Friseursalon an der Burgenland Straße (B50) können den Schrecken nicht aussperren. Freitagvormittag war ein Lastwagen im steirischen St. Johann in der Haide von der Straße abgekommen. Das schwer beladene Fahrzeug durchbrach die Außenwand und fuhr mitten in den Salon. Vom benachbarten Gasthaus, vom Mieter über dem Salon und von Zeugen gingen sofort Notrufe ein. „Wir haben schnell gemerkt, dass die Chefin fehlt“, versucht Christoph Miksch, der Vize-Bürgermeister war mit der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz, das Furchtbare in Worte zu fassen. „Wir haben mit den Händen nach dem Unfallopfer gegraben.“ Schutt, Trümmer, Ziegel wurden entfernt. Aber für die 60-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Eine 52-Jährige erlitt schwere Verletzungen, eine 58-Jährige wurde in kritischem Zustand in die Klinik Oberwart geflogen.

Christoph Miksch, Vize-Bürgermeister von St. Johann in der Haide, war selbst im Einsatz © Gemeinde St. Johann/Haide

Die bekannte Unternehmerin hinterlässt zwei Töchter und ihre Mutter. Sie war ortsbekannt, nicht erst, seit sie im Vorjahr für die SPÖ in den Gemeinderat eingezogen ist. „Letzte Woche waren wir noch gemeinsam bei einem Termin des Pflegeverbands“, kann es Miksch noch nicht glauben. Wie ihm geht es vielen in der Gemeinde östlich der Stadt Hartberg. Bürgermeister Günter Müller bat vor einer Ausfahrt am Samstag, innezuhalten und an die Verstorbene zu gedenken. „Wir haben eine wertvolle Gemeindebürgerin verloren“, sagte er Stunden nach dem Unglück zur Kleinen Zeitung.

Zurück zum Alltag finden seither die Wenigsten. Das Schulfest wurde abgesagt, es wird im kleinen Rahmen vor der Zeugnisvergabe nächste Woche nachgeholt. Das Kriseninterventionsteam war im Einsatz, die Feuerwehrleute sind später noch zusammengekommen, um sich gegenseitig Kraft zu spenden.

Der Lkw wurde am Freitag aus dem Gebäude gezogen, das Führerhaus verhüllt und der Unfallort mit Gittern umzäunt. Solange der Statiker den Schaden nicht begutachtet hat, bleibt das Haus gesperrt. Der Bewohner im ersten Stock fand anderswo eine Unterkunft. Aber das ist Nebensache, in St. Johann in der Haide ist man in Gedanken bei der Familie des Opfers und den Verletzten.