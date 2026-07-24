Moritz Weinstock

Regionalredaktion Hartberg-Fürstenfeld

Kindheit und Schule in Bayern, Studium und „Sturm- und Drangphase“ in Wien. Dort habe ich Publizistik- und Kommunikationswissenschaften studiert und mich in Land und Leute verguckt. Also bin ich geblieben, allerdings mit einem für Deutsche nicht unüblichen Abstecher nach Berlin. In der Hauptstadt habe ich drei Jahre lang für verschiedene Magazine geschrieben, Motorradfahren gelernt und festgestellt: In Wien ist das Tempo gesünder. Also zurück in die Donaumetropole für neue Geschichten und andere Redaktionen. Neben der Leidenschaft fürs geschriebene Wort, begleitet mich seit jeher die Freude an der Fotografie. Heute lebe ich beides aus – als Reporter für die Kleine Zeitung in Hartberg-Fürstenfeld.