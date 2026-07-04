Noroviren sind hochansteckend und führen bei Infizierten binnen kurzer Zeit zu starkem Durchfall und Erbrechen. Auf Kreuzfahrtschiffen, wenn viele Menschen längere Zeit auf engerem Raum verbringen, können sich die Erreger noch rascher verbreiten. Zu einem derartigen Ausbruch ist es auf einer Alaska-Kreuzfahrt des Schiffs „Ruby Express“ gekommen. 102 der 2023 Passagiere sowie 23 von 1144 Mitgliedern der Crew zeigten Krankheitssymptome, die auf das Norovirus zurückzuführen sind.

Desinfektion und Isolation

Das Schiff der Reederei Princess Cruises war am 12. Juni von San Francisco aus auf eine 20-tägige Rundreise über den Pazifik nach Kanada und Alaska aufgebrochen. Am Donnerstag legte das Schiff planmäßig wieder in San Francisco an. Jedoch war wenige Tage vor der Ankunft, am 28. Juni, der Norovirus-Ausbruch am Schiff gemeldet worden, berichten die Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Die Reederei und die Besatzung an Bord ergriffen Maßnahmen zur Eindämmung der Krankheit. So wurden Reinigung und Desinfektion verstärkt, Stuhlproben von symptomatischen Personen genommen und Erkrankte am Schiff isoliert. Dabei wurde dem Plan zur Prävention und Bekämpfung von Ausbrüchen gefolgt, heißt es in der Mitteilung der US-Gesundheitsbehörde CDC weiter. Laut einer Mitteilung von Princess Cruises wurde das Schiff vor Antritt der nächsten Reise gründlich gereinigt und desinfiziert.

Kreuzfahrtschiffe bieten ideale Bedingungen

Noroviren sind weltweit verbreitet und zählen zu den häufigsten Auslösern akuter Magen-Darm-Erkrankungen beim Menschen. Typische Symptome sind plötzlich einsetzendes, heftiges Erbrechen und Durchfall, begleitet von Übelkeit, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und allgemeiner Schwäche. Vor allem bei Kindern und älteren Menschen kann die Erkrankung zu gefährlichem Flüssigkeitsverlust führen.

Der Erreger ist hochansteckend, ein Mensch kann sich schon mit einigen wenigen Viruspartikeln anstecken. Ein zugelassener Impfstoff gegen Noroviren existiert bislang nicht. Das Norovirus wird seit langem mit Kreuzfahrten in Verbindung gebracht: Kreuzfahrtschiffe bieten über die tägliche Nutzung von Gemeinschaftsanlagen durch Tausende Menschen ideale Voraussetzungen für die Verbreitung .

Ende 2025 war die AIDA Diva mit mehr als 2000 Personen an Bord von einem Norovirus-Ausbruch betroffen. CDC dokumentierte im laufenden Jahr bereits sieben Krankheitsausbrüche auf Kreuzfahrtschiffen - die meisten davon seien auf das Norovirus zurückzuführen, berichtet NBC News.