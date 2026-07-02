Die Luft war schon immer sein Revier – als Skispringer war Thomas Morgenstern höchst erfolgreich, darf sich unter anderem dreifachen Olympiasieger nennen. Und auch nach der sportlichen Karriere ließ den Skispringer das Fliegen nicht los: Er verschrieb sich ganz dem Hubschrauberfliegen, gründete eine eigene Firma und nahm auch mit dem Heli an Meisterschaften teil. Am Donnerstag schaffte er aber eine der größten Herausforderungen seines bisherigen Lebens: An der FH Joanneum in Graz absolvierte der 39-Jährige die Abschlussprüfung des Studienlehrgangs „Luftverkehrsmanagement“ mit Erfolg.

„Es war ein dreijähriges Studium, ich habe mir aufgrund meiner Erfahrung als Berufspilot auch den Bachelor erspart, daher wollte ich das unbedingt machen“, erklärte der gut gelaunte Kärntner nach der absolvierten einstündigen Master-Prüfung. Zudem hatte er eine 150-seitige Abschlussarbeit vorgelegt. Thema: „Die strategische Positionierung von KMU-Helikopterunternehmen – Anpassungen an die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts." Seine „Hauptfächer“ während des Lehrgangs waren „Controlling & Strategy“ sowie „Safety Management“. Die Begründung dafür: „Da kann ich was mitnehmen und daraus lernen und auch meine eigene Firma zum Wachsen bringen“, sagte Morgenstern.

„Darauf bin ich schon stolz“

Sein Fazit: „Ich bin schon stolz darauf, dass ich das angegangen bin und nun auch abgeschlossen habe. Ich bin ja keine 20 Jahre mehr“, sagt er mit einem Lachen, „dazu kommt, dass das genau meinem Interesse entspricht. Und wer weiß, wo das alles noch hinführen wird.“ Vorerst zumindest einmal dazu, dass er sich nun offiziell „Master of Science“ nennen darf. Ob das auch auf der Visitenkarte vermerkt wird? „Natürlich, ich nenne mich jetzt TOC Thomas Morgenstern, MSc," scherzt der Seebodener da. Wofür „TOC“ steht? „Natürlich für Triple Olympic Champion“, lacht Morgenstern.