Es ist ein bekanntes Problem: Oft sind viele Liegen am Pool schon besetzt, obwohl die Gäste noch beim Frühstück sitzen. Ein abgelegtes Handtuch soll den Besitzanspruch für alle sichtbar markieren. Auch im Viersternehotel Vivea in Bad Eisenkappel/Železna Kapla kennt man dieses Problem. „Um 8 Uhr Früh sind 90 Prozent der 70 Liegen mit einem Handtuch reserviert“, heißt es aus der Direktion. Das fände man „einerseits lustig, aber andererseits sehr traurig – es ist ein blöder Brauch, und wir haben die Konsequenzen daraus gezogen“.

Vivea Gesundheitshotel Bad Eisenkappel © Pressefoto/Hannes Dabernig

Diese Konsequenzen sind auf im Areal aufgehängten Zetteln zu lesen: Ab 2. Juli „werden täglich alle reservierten Liegen von uns abgeräumt. Liebe Grüße, die Direktion“. Das habe „sofort gewirkt“, denn „heute waren alle Liegen frei“.

Dem Klischee zufolge sind es vor allem die Deutschen, die Liegen per Handtuchplatzierung in Beschlag nehmen wollen, um sie später zu nutzen – oder? „Die Österreicher stehen den Deutschen um nichts nach“, erfahren wir. „Vor allem aus den östlichen Bundesländern, aber auch die Steirer und Kärntner sind dem zugeneigt.“