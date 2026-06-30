Nachdem erst am Dienstag ein Waldbrand, der Sonntagnacht auf der Insel Vis ausgebrochen war, unter Kontrolle gebracht werden konnte, entwickelt sich am Dienstag bereits die nächste Brandkatastrophe auf einer nahegelegenen Insel: „Dramatische Szenen spielen sich auf Čiovo ab“, berichtet Dalmacija Danas. Blitzeinschläge haben am Dienstag einen großen Waldbrand auf der Insel zwischen Trogir und Split ausgelöst, der sich aufgrund der stürmischen Bora-Winde rasch ausgebreitet hat.

Am schlimmsten betroffen sei das Gebiet um Žedno und Okrug. Aufgrund der noch laufenden Löscharbeiten können derzeit noch keine genauen Angaben zum Ausmaß gemacht werden. Die Videos in sozialen Medien zeigen aber gewaltige Rauchsäulen, die von der Insel aufsteigen.

Regen half nicht

Hoffnung setzten die Einsatzkräfte auf den einsetzenden Regen. Gegen 19 Uhr begann es über weiten Teilen von Čiovo stärker zu regnen. Leider dürfte die Hilfe von oben aber nur von kurzer Dauer gewesen sein und der Regen ließ schon bald nach und die Glutnester entflammten von Neuem.

Evakuierungen

Aufgrund der Gefährdung von Bevölkerung und Touristen wird die Evakuierung eines Teils des Okrug Gornji (Dorf) erwogen. Zahlreiche Feuerwehren sind im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen. Der starke Wind erschwert weiterhin die Löscharbeiten und begünstigt die Ausbreitung des Feuers.



Bislang liegen aber noch keine offiziellen Informationen darüber vor, wie viele Menschen evakuiert wurden oder ob Wohngebäude gefährdet sind.