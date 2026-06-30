Jetzt stehen sie endlich offen, die Tore zum neuen XXXLutz in Nußdorf-Debant. Es ist die 50. Niederlassung des Möbelhausgiganten in Österreich, die seit Dienstag und damit bereits vor der dreitägigen Eröffnungsfeier ab Donnerstag geöffnet ist. Die Zahlen dahinter beeindrucken. Über 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche auf zwei Etagen stehen ab sofort parat. Es gibt ein Restaurant mit 175 Sitzplätze sowie 225 Parkplätze direkt vor dem Haus – verkehrsgünstig gelegen neben der B100 Drautalstraße.

„Osttirol hat sich zu einer selbstbewussten und wirtschaftlich starken Region entwickelt, die weit über die Bezirksgrenzen hinausstrahlt. Wir freuen uns, dass wir mit unserem neuen XXXLutz einen ganzheitlichen Beitrag zur Lebensraumgestaltung der Bevölkerung leisten können“, erklärt Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz-Gruppe. Das Sortiment in allen Abteilungen zeige die neuesten Trends aus ganz Europa – sowie eine große Bandbreite an Marken und Produkten von Möbeln bis Raumausstattung, von Wohnen bis Schlafen, von Balkon bis Garten. Saliger: „Wir glauben zu 100 Prozent an den stationären Handel und sind gerne nahe bei unseren Kunden. Diese lieben es, vor Ort Produkte zu fühlen, zu spüren und auszusuchen.“

Viel Erfahrung: Thomas Saliger ist seit über zwanzig Jahren Unternehmenssprecher beim XXXLutz © XXXLutz-Gruppe

60 Arbeitsplätze, zwölf Lehrstellen

Doch nicht nur Möbelsuchende profitieren. 60 Menschen aus der Region haben einen neuen Arbeitsplatz gefunden. Die Möbel-Kette, die 2025 einen Umsatz von 6,4 Milliarden Euro erzielte, gehört aber nicht nur zu den wichtigsten Arbeitgebern der Republik (europaweit beschäftigt man sogar 27.600 Mitarbeiter), sondern auch zu den größten Ausbildungsbetrieben. In Nußdorf-Debant haben nun zwölf Lehrlinge eine Stelle. „Damit sichern wir langfristig hochqualifiziertes und perfekt geschultes Personal“, betont der Pressesprecher.

Auch Nachhaltigkeit steht bei der 1945 gegründeten XXXLutz KG stärker denn je im Fokus. Saliger: „Wir haben viel Geld in die Hand genommen, um das leerstehende Objekt komplett neu zu gestalten.“ Tatsächlich wurden über sechs Millionen Euro in den Totalumbau des brachliegenden Ex-Kika-Areals investiert – anstatt auf der „grünen Wiese“ neuzubauen. Das Gebäude wurde technisch und optisch auf Stand gebracht, beginnend mit der markanten Fassadengestaltung und dem neuen Eingangsbereich mit großem Atrium. Eine effiziente Lüftung und Kühlung sowie sparsame LED-Beleuchtung stehen für den schonenden Umgang mit der Umwelt. Innovativ und modern geht es rund um die Produkte zu: Es gibt digitale Preisschilder, große Bildschirme sowie Tablets und PCs für die individuelle Produktkonfiguration. Im sogenannten Küchenkompetenzzentrum wiederum können Kunden zusammen mit geschulten Beratern und 3D-Technologie ihre Traumküche planen.

Gratis-Frühstück an allen Eröffnungstagen

Das Restaurant wiederum hat von Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet und bietet neben den Innenplätzen eine Terrasse mit Bergblick. Ein Schmanklerl gibt es zum Start: In den ersten Tagen lädt der XXXLutz nicht nur zum brandneuen Einkaufserlebnis, zur Party am Freitabend mit kostenlosem DJ-Ötzi-Konzert, zum bunten Kinderprogramm (ab Donnerstag) und zu einem großen Gewinnspiel – sondern auch zum Gratis-Frühstück.