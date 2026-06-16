Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Kein Geringerer als der österreichische Star-Entertainer und Party-Schlagersänger DJ Ötzi wird bei der Eröffnung der 50. XXXLutz-Filiale in Nußdorf-Debant seinen großen Auftritt haben. Wie von der Kleinen Zeitung berichtet, findet die Eröffnungssause auf dem Ex-Kika-Areal an der B107a Glocknerstraße von 2. bis 4. Juli statt. War zuvor nur von einem „ganz besonderen Event“ die Rede, steht nun fest, dass DJ Ötzi am Freitagabend ab 18 Uhr ein Gratiskonzert geben wird – um Osttirols neues Möbelparadies gebührend einzuweihen.

Noch laufen die letzten Vorbereitungen, Anfang Juli wird hier eröffnet © Andre Schmidt

Selbstverständlich stehen vorab sowie am darauffolgenden Tag auch die 10.540 Quadratmeter Verkaufsfläche allen Besucherinnen und Besuchern offen. Ebenso das Restaurant unter dem roten Stuhl mit 175 Sitzplätzen und Außenterrasse. Wer schnell ist, kann auf den Social-Media-Kanälen des Möbelgiganten – etwa unter www.facebook.com/xxxlutz.at – sogar ein „Meet & Greet“ samt Begleitung mit dem Superstar gewinnen. Dazu muss man ein Foto von DJ Ötzi mit #lutzliebe kommentieren und verraten, wen man mitnehmen mag. Die Gewinnerin oder der Gewinner werden am Freitag, dem 19. Juni, bekanntgegeben.

Mit dem Osttiroler XXXLutz-Debüt schließt sich im Lienzer Talboden eine große Lücke, die nach dem Aus des Kika entstand. Ein weiterer Zuwachs in dem Segment wächst nur wenige Meter entfernt in die zweigeschossige Höhe: Auf Lienzer Gemeindegrund nimmt der Neubau der Möbelix-Filiale (gehört ebenfalls zur XXXLutz-Gruppe) Formen an.