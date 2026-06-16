Von Innsbruck bis Lienz: In Tirol engagieren sich Vereine, Trainer und Ehrenamtliche Woche für Woche für Kinder und Jugendliche. Sie vermitteln Teamgeist, fördern soziale Kompetenzen und schaffen Orte der Gemeinschaft. McDonald’s Österreich will dieses Engagement würdigen – gemeinsam mit den Tiroler Franchisenehmern. Darunter ist auch der leidenschaftliche Gastronom, Hubschrauberpilot und Musikmanager Karl „Charly“ Jurak, der unter anderem die Niederlassung in Lienz betreibt.

„Sozialer Kleber unserer Gesellschaft“

„Verantwortung für das gesellschaftliche Leben in den Regionen zu übernehmen, ist seit vielen Jahren Teil der gelebten Unternehmenskultur“, heißt es bei McDonald‘s. Dazu gehöre die Unterstützung lokaler Sportvereine, sozialer Projekte oder vielfältiger Initiativen. Die Franchisepartner in Tirol würden sich täglich für ihre Communities einsetzen und so einen positiven Beitrag für die Menschen vor Ort leisten. Genau hier setzt die „Mäcci Nachwuchsflanke“ an. „Während die Welt auf die FIFA-WM schaut, passiert das Entscheidende vor unserer Haustür: auf Sportplätzen, in Vereinen, in der täglichen Nachwuchsarbeit“, sagt Ellen Staudenmayer, Managing-Direktorin bei McDonald’s Österreich. „Vereine sind der soziale Kleber unserer Gesellschaft.“

Teilnehmen können Jugendfußballvereine von U6 bis U18. Die Teams geben dazu Vereinsnamen und Kontaktdaten an, wählen ihr liebstes McDonald’s-Restaurant in der Nähe aus und erzählen, warum sie gewinnen möchten. Zusätzlich laden sie ein Foto hoch und können optional ein Video einreichen. Nach Anmeldung erhalten die Vereine ein Social-Media-Posting, das sie in ihren Kanälen teilen können. Die drei Gewinnervereine werden durch eine Kombination aus Jurybewertung (70 Prozent) und Online-Voting (30 Prozent) bestimmt. Direkt nach der Registrierung sind die Vereine auf der Voting-Plattform sichtbar und können dort Stimmen sammeln.

Training mit Andreas Herzog

Der Hauptpreis umfasst ein Training und einen Workshop mit Fußballlegende Andi Herzog. „Fußball hat mir im Leben unglaublich viel gegeben. Deshalb freue ich mich riesig, im Rahmen der ‚Mäcci Nachwuchsflanke‘ junge Spielerinnen und Spieler kennenzulernen“, so Herzog, einer der erfolgreichsten österreichischen Fußballer aller Zeiten. Zudem erhält ein Verein neue Sportausrüstung für die gesamte Mannschaft. Ein weiteres Team gewinnt ein professionelles Foto- und Videoshooting, das Spieler, Trainer und den Vereinsalltag in Szene setzt und für die eigene Kommunikation genutzt werden kann.

Bewerbungen für die „Mäcci Nachwuchsflanke“ sind ab sofort bis 7. Juli möglich. Alle Informationen zur Teilnahme finden Interessierte unter www.mcdonalds.at/nachwuchsflanke.