„Ich wollte das immer schon“, sagt Richard Ramminger und spricht von seinem Buschenschank in Arnwiesen bei Gleisdorf, den er gemeinsam mit seiner Gattin Michaela führt. Früher befand sich dort ein Rinderstall, wo heute Gäste ihre Brettljausn genießen.

„Meine Eltern haben 24 oder 25 Rinder gehabt. Mit einer kleinen Landwirtschaft ist es schwer zu überleben“, erzählt der 53-Jährige, der schon lange die Vision hatte, einen Buschenschank zu eröffnen. „Ich hab zu meinen Eltern gesagt, entweder die Rinder gehen oder ich.“

Ramminger blieb. Neben dem Buschenschank und dem Weinhof vermietet die Familie seit März auch eine Ferienwohnung mit Platz für bis zu fünf Personen. „Sie wird schon gut angenommen“, erzählt die gelernte Friseurin, die seit 2011 die Schere gegen den Familienbetrieb getauscht hat. Das Ehepaar schupft alles allein. Manchmal helfen die Nachbarn mit.

Was hat sich in den vergangenen 20 Jahren hier getan? 2016 errichtete die Familie einen Spielplatz, 2017 erweiterte sie den Weingarten und vergrößerte den Weinkeller im Jahr 2018. Die 10-Jahres-Feier fand damals im Weinkeller statt, als dieser eröffnet wurde, verrät das Paar. „Wir haben im Freien Sterz gekocht.“

Auch an Faschingsumzüge mit eigenem Wagen in Gleisdorf oder an Skitage erinnert sich die Rammingers gern zurück, die Eltern von 15-jährigen Zwillingstöchtern sind. Verändert hat sich nicht nur was am Buschenschank, sondern auch beim Publikum: „Die Leute trinken weniger Alkohol, legen aber mehr Wert auf die Qualität“, sagt Gastwirt Ramminger und meint: „Das Genießen steht im Vordergrund.“

Großes Fest geplant

Am 20. und 21. Juni wird das Jubiläum groß gefeiert. Auch drei Feuerwehren unterstützen dabei. Am Samstag gibt es ein Open-Air-Konzert mit der Gruppe „ST3“ und DJ Domi N. „Am Sonntag findet ein Familienfest für alle statt“, erzählt Michaela Ramminger.

Die Gäste erwarten am kommenden Wochenende ein umfangreiches Programm © KLZ / Nicole Stranzl

Die Gäste können sich auf einen Tanzakrobatik-Auftritt der RRC New Rock Generation freuen, auf eine Hüpfburg, auf „Feuer und Eis“ – Musik von Ewald Fasching – sowie auf Modellhubschrauber und ein Oldtimertreffen. „Die Feuerwehr Gleisdorf bringt ihren Kranwagen mit, die Gäste haben somit einen Rundblick über den Weingarten“, sagt die Gastwirtin.

Es gibt eine Leinwand mit Rückblicken der vergangenen 20 Jahre. Patrick Zengerer sorgt für Speis und Trank mit seinem Catering. Für die Gäste stehen hausgemachte Säfte und Wein bereit. Karten sind sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse erhältlich.