Thomas Wieser

Redakteur Regionalredaktion Weiz

Seit 1998 im Journalismus, anfangs bei der Tageszeitung „Neue Zeit“, dann bei einem Onlinesportmedium. Bei der Kleinen Zeitung seit 2001 (Regionalbüros Voitsberg, Leibnitz sowie Stadtredaktion Graz). Seit April 2023 in der Oststeiermark. Schwerpunkte: Chronikale Berichterstattung mit besonderen Interessen für Politik, Wirtschaft, Geschichte und gesellschaftliche Zusammenhänge. Fotografie, Videos, Moderationen. Berufsbegleitendes Master-Studium „Qualitäts-Journalismus“ an der Donau-Uni Krems 2023 bis 2026. Privater Podcast (“Offline ist auch keine Lösung“), in dem ich mit Medienpädagogen und Psychotherapeuten Lukas Wagner und anderen Expertinnen und Experten über das Megathema „Digitale Medien für Kinder, Jugendliche und Erwachsene“ spreche.