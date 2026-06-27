Andere sperren um diese Zeit ihre Lokale erst zu: Sonntag halb vier Uhr morgens. Am Sonntag (28. Juni) öffnet Josef „Jupp“ Doppelhofer sein „Irish Pub“ in Weiz um 3.30 Uhr.

Der Grund ist in den USA zu suchen: Österreichs Fußballnationalteam spielt bei der Weltmeisterschaft gegen Algerien. Und weil die Euphorie um Arnautovic und Co. gerade groß ist und das gemeinsame Kick-Schauen boomt, gibt es auch bei „Jupp“ ein Public-Viewing.

Großer Andrang beim Spiel Österreich - Argentinien im "Irish Pub“ © Doppelhofer

Die Idee hatte sein Neffe Leo Doppelhofer. „Eine Partie hat schon zugesagt“, freut sich der 20-jährige Zivildiener. „Ich bin natürlich auch dabei“, lacht sein Onkel Josef Doppelhofer. Auch Österreichs ersten beiden Spiele übertrug er auf einer großen Leinwand. „Es war bummvoll und hatte gefühlte 50 Grad.“