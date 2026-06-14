Sie hat zwei Räder, ist nach einem Tier benannt, gilt in Italien als Kulturgut und ist auch in der Steiermark überaus beliebt: Die Rede ist von der – richtig erraten – Vespa. Die Moped-Marke wurde heuer, exakt am 23. April, 80 Jahre alt. Eine Vespa steht für Dolce Vita, Stil und Freiheit – wird geworben. Ende Juni gibt es ein großes Remmi-Demmi in Rom, zehntausende Fans dieses Kult-Fahrzeuge aus aller Welt werden erwartet.

Vespa-Fahrer aus Gleisdorf schafften es bereits nach Rom, nun ist wieder eine Art „Wallfahrt“ geplant © Privat

Mit von der Partie sind auch etliche Leute aus der Oststeiermark. Gleich 16 Mitglieder des Gleisdorfer Vespa-Clubs „16er“ möchten zu diesen „World Days“ anreisen. Zwei von ihnen, Christian Sommer und Michi Gruber, könnten sogar von daheim aus in die „Ewige Stadt“ brettern. Natürlich gemütlich und mit der einen und anderen Kaffee-Pause dazwischen. Die anderen bringen ihre teils aufwändig restaurierten und wertvollen Roller mit Anhängern und größeren Fahrzeugen nach Italien.

Ein Moped aus dem Jahr 1959

Obmann der „16er“, gegründet am 8. August 2008, ist Richard Schwab. „Wir haben 51 Mitglieder. In den besten Zeiten waren es sogar um die 150“, erzählt Schwab, daheim in der Nähe von Gleisdorf. Er besitzt acht Vespas. „Die älteste ist eine VBA 125 aus dem Jahr 1959. Wir haben einige Vespas aus den Anfangsjahren im Club.“

Richard Schwab, Obmann der „16er“ aus Gleisdorf © Privat

Aber nicht nur: „Viele von uns sind auch mit modernen Vespas unterwegs. Wir haben im Club eine Mischung aus Alt und Neu. Und wir schrauben auch bei neuen Vespas herum“, schildert Claudia Papst. Sie ist die Schriftführerin im Club, insgesamt zwölf dieser italienischen Gefährte haben sie und ihr Mann Jürgen daheim stehen.

Was macht für sie den Reiz der (oft nicht ganz billigen) Fahrzeuge dieser Kultmarke aus? „Man kann damit ganz gechillt fahren und dabei abschalten. Das ist eher gemütlich und gut für die Seele“, sagt Richard Schwab. Und Claudia Papst bestätigt: „Es ist ein gemütliches Fahren.“

Wobei, aufpassen muss man immer. Die Kumbergerin hatte bereits einen Sturz. Die Folge: Ein Oberarmbruch. „Es war in Italien, es hat geregnet und die Straße war so spiegelglatt wie eine Seife.“

Das „Dolce Vita“ mit der Vespa

Die „Vespisti“ aus Weiz „fliegen“ seit vier Jahren durch die Gegend. Der Motor ist „Jupp“ Doppelhofer, der nicht nur ein Pub, sondern auch ein großes Herz für die Vespas hat. 14 Mitglieder hat der Club, es gibt regelmäßige kürzere und längere Ausfahrten, etwa nach Zell am See oder Maribor. Natürlich gab es auch in Italien schon die eine oder andere Ausfahrt. Regelmäßig gibt es auch Reparatur-Workshops..

„Jupp“ ist jährlich etwa 7000 bis 8000 Kilometer auf zwei Vespa-Rädern unterwegs, oft auch, um dabei „Landschaft und Dolce Vita zu genießen“. Was macht den Charme dieser Mopeds aus? „Die einfache Technik, das italienische Flair. Dabei sind viele andere Roller technisch sicher besser als eine Vespa.“

Dies kann Oliver Heil nur bestätigen. Er gehört seit 2023 zu den Vespisti, ist stolzer Besitzer einer „Sprint 125“. „Baujahr 1965. Jupp hat mir das Fahrzeug besorgt“, ist der Pensionist stolz.

„Scooter-Mania aus Weiz“

Und dann ist da auch noch die Weizer Scootermania. Den Club gibt es seit 1989 und nach eigenen Angaben ist es der älteste Vespa-Clubs Österreichs. Obmann Reinhard Strommer will aber nicht groß darüber sprechen. Nur so viel: „Wir haben rund 25 Mitglieder.“