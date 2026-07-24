Alexander Tengg

Wirtschaft Kärnten

Jahrgang 1994, geboren in Klagenfurt, aufgewachsen in Radenthein. Schrieb sich bei der Kleinen Zeitung bereits durch einige Regionen – der erste Artikel erschien in St. Veit. Als Student folgten in den Sommermonaten Stationen in der Kärntner Wirtschaftsredaktion, dem Lokalteil und dem Klagenfurter Regionalteil der Kleinen Zeitung. Kehrte nach seinem Soziologiestudium und einer Zeit als freier Mitarbeiter in Graz zu seinen Wurzeln zurück. Ab 2021 in den Bezirken Spittal und Hermagor unterwegs, um tagesaktuell aus Oberkärnten zu berichten. Seit August 2023 in der Wirtschaftsredaktion in Klagenfurt.