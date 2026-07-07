Mitte Juni dieses Jahres erfüllte sich für die 38-jährige Villacherin Theresa Schnabl ein lang gehegter Traum: Sie eröffnete ihren eigenen Frisörsalon „tHAIResa“ in der Italiener Straße 71. Der Weg in die Selbstständigkeit begann für Schnabl nicht von heute auf morgen. Im Jänner 2023 übernahm sie mit ihrer damaligen Kollegin Milena Ducanovic bereits den Frisörsalon „Art Walter“ in Landskron, nachdem sich Inhaber Walter Kollmann in die Pension verabschiedete und führte ihn unter dem Namen „Kamm In“ weiter. Nun war es Zeit für einen eigenen Salon, „in dem ich exklusiv für meine Kundinnen und Kunden da sein kann“, erzählt sie.

Vor dem Salon stehen Kundinnen und Kunden kostenlose Parkplätze zur Verfügung © KLZ/Alexandra Pöcher

Die Anforderungen an das neue Geschäft waren klar definiert: Die Räumlichkeiten sollten ausreichend Platz bieten und über eine Parkmöglichkeit verfügen. Mit dem neuen Standort fand Schnabl schließlich genau das, was sie suchte. Rund 50.000 Euro investierte sie in die Adaptierung, am 16. Juni wurde die Eröffnung gefeiert. Viele Stammkundinnen und Stammkunden waren dabei, gleichzeitig konnte sie am Eröffnungstag neue Gesichter begrüßen.

Typgerechte Beratung ist ihr wichtig

In ihrem Salon bietet Schnabl Haarschnitte und Stylings für Damen, Herren und Kinder an. Besonders gerne begleitet sie umfassende Typveränderungen. Das Schönste an ihrem Beruf sei aber, „wenn Kundinnen und Kunden glücklich den Salon verlassen.“ Ein wichtiger Teil ihrer Arbeit sei ehrliche und typgerechte Beratung. Immer häufiger würden Kundinnen und Kunden mit Fotos aus sozialen Medien zum Termin kommen und sich exakt dieselbe Frisur wünschen: „Dann muss man ehrlich sein und erklären, was geht, und was nicht.“ Feste Öffnungszeiten gibt es im „tHAIResa“ keine, Termine werden individuell vereinbart. Dadurch können Kundinnen und Kunden schon früh am Morgen, in der Mittagspause oder auch am Abend einen Termin wahrnehmen.