Mit „Arriach Apartments“ entsteht im Mittelpunkt Kärntens aktuell ein neues touristisches Konzept, das modernes Wohnen mit Ruhe und Natur verbinden soll. Im ehemaligen Gasthof Arriach schaffen die 38-jährige gebürtige Österreicherin Dees Hetzenauer und der 40-jährige Niederländer Daan van Meer derzeit acht hochwertige Ferienapartments sowie ein Tiny House für Urlaubsgäste. Die Neueröffnung ist für September dieses Jahres geplant.

Das Gebäude blickt auf eine lange Geschichte zurück und wurde in den vergangenen Jahren immer wieder von internationalen Gastgeberinnen und Gastgebern geprägt. Von 2014 bis 2018 führten die Niederländer Peter Nelis und Piet van Strien den Gasthof. Unter ihrer Leitung entwickelte sich das Haus zu einer beliebten Urlaubsadresse für Urlauberinnen und Urlauber aus den Niederlanden. Es folgte die Übernahme durch ein belgisches Betreiberpaar, das den Gasthof von 2018 bis 2022 führte. Zuletzt waren die Niederländer Kelly und Elias van den Akker Gastgeber in Arriach und seit September 2025 sind Hetzenauer und van Meer die neuen Eigentümer.

Van Meer führte in den Niederlanden ein eigenes Software-Unternehmen, verkaufte Anteile davon und arbeitet nun von Kärnten aus für das Unternehmen © KK/Privat

Kindheitstraum wird wahr

Für Dees Hetzenauer war der Umzug nach Österreich eine Rückkehr zu ihren Wurzeln und auch ein Kindheitstraum, der sich erfüllte. Die gebürtige Tirolerin stammt aus Brixen im Thale und zog im Alter von fünf Jahren mit ihrer Mutter in die Niederlande. Die Ferien verbrachte sie jedoch regelmäßig bei ihrem Vater in Österreich. „Ich habe aber immer davon geträumt, irgendwann ganz nach Österreich zurückzukehren“, erzählt sie. Gemeinsam mit ihrem Partner van Meer begann sie im vergangenen Jahr nach einer passenden Immobilie für einen Beherbergungsbetrieb zu suchen. Beim Urlaub am Ossiacher See wurden unter anderem Objekte in Bad Kleinkirchheim und Afritz besichtigt, verliebt man sich die Familie jedoch in den Gasthof in Arriach.

Im Februar dieses Jahres übersiedelte die Familie endgültig nach Kärnten und wohnt jetzt ganz in der Nähe des neuen Projekts.

„Innen wird es ein Neubau“

Seit der Übernahme wird das Gebäude umfassend saniert. Während die Außenansicht weitgehend erhalten bleibt, wird das Innere des Hauses komplett modernisiert und neu gestaltet. Künftig stehen Gästen acht moderne Ferienwohnungen für zwei bis sechs Personen zur Auswahl, inklusive voll ausgestatteter Küchen und mehrerer Ladestationen für E-Autos und E-Bikes. Ergänzt wird das Projekt durch ein Tiny House auf dem Grundstück.

Das Tiny House bietet zukünftig Platz für zwei Personen © KK/Privat

Wie viel die Eigentümer in das Projekt investieren, wird nicht verraten. Zum Start wollen Hetzenauer und van Meer die Arriach Apartments ohne zusätzliches Personal führen. Als wichtigste Zielgruppe sehen die neuen Betreiber Familien, Aktivurlauber aber auch Workation-Gäste, also Menschen, die Arbeit und Urlaub verbinden möchten, aus dem In- und Ausland.