Alexandra Pöcher

Regionalbüro Villach

Jahrgang 1984, geboren und aufgewachsen in Villach. Kehrte nach dem Studium in Graz und Utrecht nach Kärnten zurück und war als Content-Creator und Online-Redakteurin in einer Marketingagentur tätig. Seit August 2023 Teil der Villacher Regionalredaktion und immer auch der Suche nach spannenden Themen, die die Menschen der Region bewegen. Themenschwerpunkte: Aktuelles, bewegendes und informatives aus der Region. Absolventin des 33. Journalismus-Kollegs der Österreichischen Medienakademie in Wien.