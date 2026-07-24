Julia Wiesflecker

Teamleiterin Regionalredaktion Villach

Geboren und aufgewachsen in Villach. Nach der Matura führte es mich in die Bundeshauptstadt. Mit viel Erfahrung im Sozialbereich, ich koordinierte mehrere Jahre lang den Suppenbus der Caritas Wien, und Masterabschlüssen in Deutscher Philologie und Gender Studies in der Tasche, zog es mich mit Kind und Partner zurück nach Kärnten. Hier bin ich seit September 2024 als Redakteurin für das Regionalbüro Villach der Kleinen Zeitung tätig, aktuell in der Funktion als Teamleiterin. Ich brenne für sozialpolitische Themen und die Geschichten der Menschen aus der Region. Egal ob Rennrad, Gravelbike oder Lastenrad - privat bin ich meist auf zwei Rädern zu finden. Wenn dann noch Zeit bleibt, genieße ich die wunderschönen Berge des Friaul, um meiner Tochter zu zeigen, wie schön die Welt „von oben“ ist.