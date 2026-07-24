Klaus Steiner

Regionalbüro Villach

Der gebürtige Feffernitzer lebt seit 2000 in Villach. Nach der klassischen Schulausbildung und dem Zivildienst beim Roten Kreuz Villach studierte er Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Alpe Adria Universität Klagenfurt. Journalistische Erfahrung sammelte er als Redakteur einer regionalen Onlinezeitung. Seit Mai 2024 ist er in der Redaktion Villach der Kleinen Zeitung angestellt und berichtet in der Region für die Region. Geschichten zu erzählen, die berühren und informieren, sind sein Anspruch. In der Freizeit werden die umliegenden Seen mit dem Rad umrundet. Mehrmals im Jahr reist er durch die Welt, liebt die Karibik, Berlin und Aufenthalte im Disneyland Paris. Im Winter darf es gemütlicher zugehen, am liebsten bei ausgiebigen Thermenaufenthalten.