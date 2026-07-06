Seit wenigen Tagen hat das neue Restaurant „Delicious on the Beach“ im Strandbad Bellevue Alm am Ostufer des Klopeiner Sees in der Gemeinde St. Kanzian geöffnet. Betrieben wird es von der gebürtigen Slowenin Sasa Lima (49), die nach der Scheidung ihrer Eltern bereits als junges Mädchen mit ihrem Vater nach Österreich kam. „Der Name steht für genau das, was unsere Gäste erwartet: großartiges Essen, entspannte Beach-Vibes und echtes Urlaubsgefühl direkt am Klopeiner See“, sagt Lima, die nach ihrer Ausbildung im Laufe ihres beruflichen Wegs wertvolle Erfahrungen in der gehobenen Gastronomie in der Schweiz sammelte – etwa in leitender Position in verschiedenen Casino-Restaurants.

Burger als Herzstück

An den Klopeiner See führte die seit dem Jahr 2016 in Kärnten lebende Unternehmerin, die in der Landeshauptstadt auch die Indoor-Funpark „Play City“ und das Restaurant „Delicious Burger & More“ betreibt, ein „glücklicher Zufall“, wie sie betont. „Für die Sommersaison habe ich meine Projekte in Klagenfurt bewusst auf Eis gelegt, um mich mit voller Leidenschaft diesem besonderen Standort zu widmen“, schwärmt die Gastronomin. Dort wolle sie das „erfolgreiche Konzept“ ihres Klagenfurter Lokals weiterentwickeln. „Unsere hochwertigen Angus- und Smashburger bleiben das Herzstück. Gleichzeitig möchte ich mit einer abwechslungsreichen Speisekarte verschiedene Geschmäcker ansprechen, deshalb verbinde ich amerikanische Spezialitäten mit internationalen Einflüssen und regionalen Klassiker“, berichtet Lima.

Neben Burgern – die Angusburger beginnen preislich ab 16 Euro und die Smashburger ab 10,50 Euro – könnten die Gäste auch zwischen kreativen Eigenkreationen wie der „Sunset Curry Pasta“ (15,90) oder frischen Salaten (ab 10,90 Euro) wählen. Gleichzeitig dürften heimische Spezialitäten nicht fehlen – darunter ein Kalbswienerschnitzel mit Kartoffelsalat (26,90 Euro) oder originale Kärntner Kasnudeln (16,90 Euro). Auf der Getränkekarte findet sich neben einer großen Auswahl an klassischen Cocktails um 11,50 Euro etwa auch eine alkoholfreie Sunset Colada auf Eiscreme-Basis. „Das ist ein cremiger Sommerdrink, der perfekt zu den Beach-Vibes passt und für 9 Euro erhältlich ist“, sagt Lima.

Tagsüber auch Selbstbedienung

Geöffnet hat das knapp 600 Quadratmeter große Lokal mit insgesamt rund 380 Sitzplätzen – davon rund 90 auf der überdachten Terrasse – bis 30. September täglich ab 10 Uhr. „Die Öffnungszeiten am Abend gestalten wir bewusst flexibel, denn mir ist es wichtig, dass unsere Gäste ihren Sommerabend bei uns ganz entspannt ausklingen lassen können“, betont die neue Pächterin, die vorerst längstens bis Mitternacht geöffnet hält. Warme Küche gibt es jeden Tag von 11 bis 21 Uhr – allerdings nicht durchgehend mit Bedienung. In der Zeit von 12 bis 18 Uhr gibt es die Speisen und Getränke nämlich ausschließlich auf Selbstbedienungsbasis.

In ihrem Team beschäftigt Lima, die Mutter von vier Kindern im Alter von 7, 10, 24 und 27 Jahren ist, neben sich derzeit fünf Vollzeit- und zwei Teilzeitkräfte.