In Österreich mehren sich Spekulationen über ein mögliches politisches Comeback von Sebastian Kurz. Während ÖVP, SPÖ und Neos ihre Regierungsarbeit fortsetzen wollen, verfolgt FPÖ-Chef Herbert Kickl weiter das Ziel, Kanzler zu werden. Beobachter verweisen auf jüngste öffentliche Signale zwischen Kurz und Kickl, darunter Aussagen zu einer Gesprächsbasis und ein Treffen im Parlament.



Diskutiert werden zwei Szenarien: Kurz könnte mit der ÖVP oder einer eigenen Bewegung eine FPÖ-geführte Regierung ermöglichen und dafür ein aufgewertetes Außenministerium übernehmen. Alternativ gilt ein Wechsel nach Brüssel ab 2029 als denkbar, etwa als EU-Kommissar. Dafür bräuchte Kurz jedoch Rückhalt der ÖVP und der Europäischen Volkspartei. Ob daraus konkrete Pläne werden, hängt vor allem von künftigen Wahlergebnissen und politischen Ereignissen ab.

„Nicht schlechter als Babler und Meinl-Reisinger“

Im Forum der Kleinen Zeitung sorgt das Thema für angeregte Gespräche, wobei der Grundtenor der Kommentierenden eindeutig ausfällt. Nur eine verschwindende Minderheit kann dem Polit-Comeback der einstigen Zukunftshoffnung der türkisen Volkspartei in Kooperation mit dem selbsternannten FPÖ-Volkskanzler etwas abgewinnen. So meint etwa „Adler48“: „Schlechter als Babler und Meinl-Reisinger würden die beiden es auch nicht machen.“

Die Warnung eines anderen Users, dass Kurz unter dem Einfluss des mehr als umstrittenen Tech-Milliardärs Peter Thiel Trump‘sche Verhältnisse in Österreich anstreben würde, scheint für „Willi128“ kein Schreckensszenario darzustellen: „Trump hat voriges Jahr laut Presse anscheinend Milliarden verdient, also unterschätzt Trump nicht. Nur weil es nicht in unser ‚Weltbild‘ passt, sind angedachte Änderungen der Politik nicht grundsätzlich schlecht.“ Überzeugen lässt sich die Gegenseite von dieser Wortspende aber nicht, im Gegenteil.

Indes zeigt sich „wolff02“ angesichts der Spekulationen über die möglichen EU-Ambitionen von Kurz überzeugt, dass es in Brüssel abseits der Zusammenarbeit von Sozialdemokratie und Volksparteien neue Mehrheiten brauche, „damit nicht weiter unfähige Politiker aus den Mitgliedsländern in EU-Spitzenpositionen entsorgt werden“.

„Dieses Duo ist die Mutter der finanziellen Schieflage in Österreich!“

Ein Appell an das Erinnerungsvermögen der Österreicherinnen und Österreicher kommt von „Zeitgenosse“, der bezüglich FPÖ und ÖVP festhält: „Diese Parteien haben bereits einmal zusammen regiert, und das Ergebnis war damals von spürbarer Instabilität geprägt.“ Zudem habe die darauffolgende türkis-grüne „Kurz II“-Regierung „die Situation leider nicht verbessert, sondern uns genau in die schwierige Lage gebracht, in der wir uns heute befinden“. Angesichts der aktuellen Krise sei es nun „Zeit für eine ehrliche Bilanz und echte Veränderungen“.

Drastischere Worte kommen von „Thank you“, nämlich: „Kickl und Kurz wären für Österreich der Super-GAU schlechthin! Was Schlimmeres könnte uns Österreichern nicht passieren! Wir bekämen Verhältnisse wie in den USA unter Trump und Ungarn unter Orban!“

Ähnlicher Meinung ist auch „Allwissender“. Sein Wunsch: „Bitte nicht wieder die beiden mit ihrer ‚Koste-es-was-es-wolle‘-Politik!“ Denn: „Dieses Duo ist die Mutter der finanziellen Schieflage in Österreich!“ Wortkarg, dafür aber in Großbuchstaben, gibt „johannisbeere“ seine Einstellung zu einer möglichen Kickl-Kurz-Koalition wider: „BITTE NICHT.“

Ausführlicher fällt die Analyse von „Lodengrün“ aus: Sebastian Kurz sei durch sein internationales Netzwerk als Geschäftsmann „sehr, sehr erfolgreich“ und habe auch als Vermittler von Geschäften gut verdient. „Er schleimte sich bei allen VIPs ein. So auch bei Thiel, und steht dessen libertärem Gedankengut nahe. Die Sozialpartnerschaft, probates, funktionierendes Mittel, wollte er nicht mehr. Ich denke, Österreich, abgesehen von seinen Bünden mit Knill etc., will ihn nicht mehr.“