Als ein nassforscher Journalist den britischen Premier Harold Macmillan einmal danach fragte, wovor er sich am meisten mit Blick auf den Bestand seiner Regierung fürchte, antwortete dieser mit den wunderbaren Worten „Events, dear boy, events“ – Ereignisse, lieber Junge, Ereignisse. Tatsächlich stürzen die Mächtigen selten über die ausgeklügelten Pläne ihrer Gegner, sondern über plötzliche Veränderungen, mit denen keiner rechnete.

Trotzdem werden überall unverdrossen weiter Pläne geschmiedet. In Österreich wollen ÖVP, SPÖ und Neos dort bleiben, wo sie sind, nämlich an der Regierung. Andere tüfteln an Wegen, wie sie an die Macht kommen. Während Herbert Kickl aus seinem Lebensziel, erster blauer „Volkskanzler“ der Republik zu werden, kein Geheimnis macht, rätselt der politisch interessierte Teil des Landes über die Zukunftspläne von Ex-Kanzler Sebastian Kurz: Will er wirklich in die Politik zurück, obwohl er doch als Geschäftsmann sehr, sehr erfolgreich zu sein scheint? Wenn ja, wie soll das gelingen, wo doch die aktuell führenden Köpfe der ÖVP von Kanzler Christian Stocker abwärts von einer Rückkehr nichts wissen wollen? Und was will der demnächst 40-jährige einstige türkise Überflieger damit bezwecken?

Zwei Szenarien mit vielen Fragezeichen

Vorneweg ein Transparenzhinweis: Sicher ist in dieser Sache gar nichts. Doch Kurz hält die Gerüchteküche über ein Comeback mit einer Hartnäckigkeit am Köcheln, die an Zufall zweifeln lässt. Fast noch stutziger macht das bemerkenswerte Doppelpassspiel, das die ehemals spinnefeinden Kurz und Kickl öffentlich zelebrieren. Erst ließ der ehemalige ÖVP-Chef das Land wissen, dass er sich vor einem Kanzler Kickl nicht fürchte, als seine eigene Partei genau das Gegenteil behauptete. Dann erklärte der FPÖ-Chef, dass er durchaus eine intakte Gesprächsbasis zur Volkspartei habe – aber nur zu deren türkisen Überbleibseln. Kürzlich trafen sich die beiden sogar zur Aussprache im Parlament, das in diesem Fall tatsächlich eine hervorragende Bühne abgab. Und wem das alles immer noch nicht spanisch vorkommt, der könnte sich darüber wundern, warum die Freiheitlichen bei der Fortsetzung des Pilnacek-U-Ausschusses im Herbst zwar Karl Nehammer, Gerhard Karner und Wolfgang Sobotka (alle ÖVP) befragen wollen, aber nicht Kurz, der doch als letzter mit dem ehemaligen Justizsektionschef telefonierte. Vielleicht weil da zwei ein mögliches gemeinsames Projekt nicht vorschnell gefährden wollen?

Gedankenspiele für ein solches Szenario gibt es. So wollen sich manche vorstellen können, dass Kurz – sei es mit der ÖVP oder mit einer eigenen Bewegung – den Mehrheitsbeschaffer für die FPÖ gibt und im Gegenzug als Außenminister inklusive EU-Kompetenzen besonders viel Beinfreiheit erhält. Dass ihm das Kleinklein der Innenpolitik längst zu eng geworden ist und ihn eigentlich die großen strategischen Fragen der Weltpolitik umtreiben, macht der Ex-Kanzler bei fast jedem seiner Auftritte deutlich. Ein für ihn aufgewertetes Außenministerium wäre daher gar nicht so unlogisch, zumal Kickl ohnehin kein gesteigertes Interesse an der großen internationalen Bühne in Brüssel und anderswo zu haben scheint. Und Kurz wäre immerhin ein bekanntes Gesicht, das nicht nur in der EU für Beruhigung sorgen könnte.

Für eine Karriere in Brüssel braucht Kurz die EVP

Eine andere Variante spielt mit der Idee, dass Kurz gleich direkt nach Brüssel wechseln könnte, etwa als neuer EU-Kommissar Österreichs ab 2029; auch höhere EU-Posten sind nicht ausgeschlossen, vom Außenbeauftragten bis zum Chef von Kommission oder Rat. Träumen kann man niemandem verbieten. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sich Kurz bei seinem Comeback nicht mit der ÖVP überwirft. Denn für eine Karriere in Brüssel braucht er die Unterstützung der Europäischen Volkspartei, der derzeit stärksten Fraktion im EU-Parlament. Das engt den Spielraum für eine eigene Kandidatur bei den nächsten Wahlen ein.

Ein solcher blau-türkiser Plan steht aber noch aus anderen Gründen auf wackeligen Beinen. Die EVP setzt im EU-Parlament auf die Zusammenarbeit mit anderen zentristischen Fraktionen, allen voran den Sozialdemokraten und Liberalen. Die FPÖ ist dagegen Teil der nationalistischen „Patrioten für Europa“. Diese und die zwei weiteren hartrechten Fraktionen werden immer stärker – nicht ausgeschlossen, dass sich nach den EU-Wahlen 2029 diese traditionell zerstrittenen Parteien stärker zusammenschließen. Dann würden sie plötzlich auch in Brüssel mitbestimmen. Möglich, dass sich dann auch die EVP neue Partner suchen muss. Sebastian Kurz könnte für diesen Fall ein gefragter Querverbinder nach rechtsaußen sein. Im Doppelpass mit Herbert Kickl im Kanzleramt.

Ob das Thema beim Treffen von Kurz mit EVP-Chef Manfred Weber war, den er Anfang der Woche am Rande einer großen konservativen Konferenz in Wien traf? Oder beim wiederholten Austausch mit Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner? Unter ihr hat er 2011 als Staatssekretär im Innenministerium seinen steilen Aufstieg begonnen. Niederösterreichs Schwarze gelten als die treuesten Anhänger des Türkisen in der ÖVP. Und dann sind da noch solvente Unternehmer wie etwa Stephan Zöchling, CEO von Remus, die am Zustand des Landes verzweifeln. Zöchling drängt auffallend offensiv in die Politikarena.

Doch Pläne sind das eine, das andere ist die Realität – und hier kommt es, wie Macmillan wusste, auf die Ereignisse an. Allen voran bei den nächsten Nationalratswahlen.