Am Abend vor der Präsentation des Budgets im Nationalrat luden Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) und Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) Journalistinnen und Journalisten zu einem Hintergrundgespräch. Dieser Termin hat seit vielen Jahren Tradition, um die wichtigsten Daten des Haushalts zu präsentieren, zu erläutern und erste Fragen zu beantworten.

Nicht nur die Ressortspitzen waren anwesend, sondern, nahezu geschlossen, auch die höhere Beamtenschaft des Ministeriums. Sie hatten in den vergangenen Wochen das mehrere Tausend Seiten starke Zahlenwerk erarbeitet. Dass die Budgetierung diesmal besonders schwierig war, war den Augen der Finanzer abzulesen. Sogar während das Hintergrundgespräch lief, wurde andernorts noch politisch verhandelt – weshalb die eine oder andere Buchungszeile, etwa bei der Parteienförderung, nachträglich noch ausgebessert werden muss.

Die Klubobleute Sigrid Maurer (Grüne) und August Wöginger (ÖVP) waren unter Türkis-Grün die Chefkoordinatoren. © Aufreiter Georg

Das Budget ist aber nicht nur für das Finanzministerium Akkordarbeit, sondern auch für die Koordinierung der Bundesregierung. Das ist der Maschinenraum der Koalition, also jene Stelle, in die alle politischen Vorhaben und Ideen eingehen und viele auch unmittelbar entschieden werden. Als Chefkoordinatoren fungieren die Staatssekretäre Alexander Pröll (ÖVP) und Michaela Schmidt (SPÖ). Auf Seiten der Neos ist dies Armin Hübner. Er ist seit Jahren für die Neos tätig und leitete bis März 2025 den pinken Parlamentsklub.

Systeme der Koordinierung braucht jede Koalition. Unter Türkis-Grün waren dies in erster Linie die Klubchefs August Wöginger und Sigrid Maurer. Dies auch deshalb, da die Grünen nur wenige Regierungsmitglieder hatten und daher viele Verhandler im Parlamentsklub saßen. Davor, bei Türkis-Blau, lag die Koordinierung bei den Ministern Gernot Blümel und Norbert Hofer, allerdings waren damals Kanzler und Vizekanzler, also Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache, sehr eng eingebunden.

Das hat auch mit unterschiedlichen Führungsstilen zu tun. Kurz tat sich generell schwer darin, Verantwortung zu delegieren. Auf der anderen Seite war dadurch die Steuerung straff aus dem Bundeskanzleramt organisiert und getaktet. Das geht in einer Dreierkonstellation nicht. Generell kommt bei Schwarz-Rot-Pink der koalitionären Abstimmung eine noch größere Bedeutung zu.

Von Null auf 100: Der neue ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl startete in seine neue Funktion inmitten der heißen Phase der Budgetverhandlungen. © APA / Helmut Fohringer

Im regulären Betrieb ist der Dienstag der große Tag der Koordinierung. Er beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück der Klubchefs. Dabei steht das Parlamentarische im Vordergrund. Seit Mai neu in der Runde ist Ernst Gödl, der Wöginger nachfolgte. Es war ein Kaltstart, gleich inmitten der heißen Budgetphase, hat sich aber bereits gut eingespielt, wie allseits betont wird.

Gerade für die Klubchefs ist der Dienstag ein besonders langer Tag, denn sie sind auch Teil der großen Koordinierungsrunde, die am Abend zusammenkommt, um den Ministerrat am Mittwoch vorzubereiten. Pröll, Schmidt und Hübner nehmen ihre engsten Mitarbeiter mit, die Parteichefs entsenden ihre Kabinettchefs und auch die Klubdirektoren des Parlaments sind dabei, also insgesamt 15 Personen.

Parteiübergreifendes Vertrauen

Es ist ein breites Gremium, das dadurch aber auch die Legitimation erhält, gewisse Entscheidungen nicht nur zu akkordieren, sondern sie auch zu treffen. Das liegt auch daran, dass die Chefkoordinatoren enge Vertrauensleute ihrer Parteiobleute sind. Sie haben ihre Büros auch gleich neben diesen eingerichtet.

Doch auch parteiübergreifend hat sich nach mehr als einem Jahr ein Vertrauen eingestellt. Diese Ebene der Regierung funktioniert zwar nicht reibungslos, aber trotzdem sehr gut, wie alle Beteiligten betonen. Es gab auch bisher keine öffentlichen (oder halböffentlichen) Beschwerden über die anderen, nur wechselseitiges Lob, auch wenn schon mehrfach Beschlüsse nicht gelungen sind und der Ministerrat dann mit leeren Händen dastand. Das wäre Türkis-Blau nicht passiert.

In den vergangenen Wochen liefen in der Koordinierung auch viele budgetäre Fragen zusammen. Auch das Budgetbegleitgesetz wurde mehrfach angekündigt, fertig wurde es aber erst in der Nacht auf Mittwoch. Es umfasst 68 Gesetzesänderungen, vom Waldfondgesetz bis zur Straßenverkehrsordnung. Um 1 Uhr Früh, neun Stunden vor der Rede von Markus Marterbauer, war alles unter Dach und Fach.

Das Begleitgesetz zeigt auch im Kleinen, wie die Arbeit in der Regierung funktioniert. Die meisten dieser 68 Gesetzesanpassungen sind rein legistischer Natur, bedürfen also keiner politischen Verhandlung. In diesem Fall sammelt die Koordinierung nur die Entwürfe aus den einzelnen Ressorts und lässt sie gegebenenfalls durch die Juristen des Verfassungsdienstes prüfen. Was politisch umstritten ist, wird auf dieser Ebene aber verhandelt. Die Koordinierung kann auch eine Auslagerung beschließen, zum Beispiel zu den Klubs oder in Richtung der Sozialpartnerschaft. Bei besonders heiklen oder großen Themen wird die Streitfrage an die Parteichefs „hocheskaliert“, wie es intern heißt. Oft passiert das nicht, wohl aber zu Beginn und am Ende des Budgetprozesses. Beides war Sache der Kapitäne, der Rest spielt im Maschinenraum.